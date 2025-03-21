Центр Гамалеи сообщил о результатах КИ вакцины против ротавируса для детей

Центр им. Гамалеи завершил клинические испытания первой российской вакцины против ротавирусной инфекции на детях. Исследование подтвердило безопасность и эффективность препарата. В гражданский оборот «Гам-VLP-рота» может быть введена в 2026 году и включена в Национальный календарь прививок.

В Центре им. Гамалеи завершили испытания отечественной вакцины против ротавирусной инфекции в возрастной группе от девяти месяцев до шести лет. Руководитель лаборатории молекулярной диагностики ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Татьяна Гребенникова сообщила о безопасности и иммуногенности препарата, пишут «Известия».

​Минздрав выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение КИ препарата «Гам-VLP-рота» в 2023 году. Тогда его тестировали на добровольцах от 18 до 45 лет. Вакцина разработана на основе вирусоподобных частиц ротавируса типа А с адъювантом (соединение или комплекс веществ, используемое для усиления иммунного ответа). Такие вакцины лишены генетического материала и не реплицируются. Препарат вводится в виде эмульсии для внутримышечного введения, говорится в реестре КИ.