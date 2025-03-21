Наталья Мантурова может стать членом-корреспондентом РАН

Президиум РАН представил список кандидатов в академики и члены-корреспонденты, которые будут вынесены для обсуждения на общем собрании организации. Выборы проходят не реже одного раза в три года, в этом году они состоятся 26–30 мая. Новых участников выбирают тайным голосованием.

В декабре 2024 года президиум РАН определил количество вакантных мест. Число членов академии останется прежним, как и в 2022 году, – 2 154 человека, однако в зависимости от отделений количество вакантных мест разнится. Так, в отделении медицинских наук РАН вакантными числятся 20 званий академиков и 26 – членов-корреспондентов. В отличие от предыдущих выборов, в этом году отменен возрастной порог, который ранее составлял не более 60 лет.

Как следует из опубликованного 17 марта 2025 года списка, на вакантные места от отделения медицинских наук РАН выдвинуты 64 и 163 кандидата соответственно. Среди кандидатов в академики – директор НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева, директор НИИ им. Н.В. Склифосовского Депздрава Москвы Сергей Петриков, экс-начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и заместитель начальника технополиса «Эра» Александр Фисун, первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов и другие.

На звание члена-корреспондента от отделения медицинских наук претендует главный внештатный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова, директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко, главный внештатный детский хирург РФ и экс-глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, директор ЦНИИОИЗ Минздрава РФ Ольга Кобякова, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов, гендиректор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Виталий Омельяновский, проректор по научной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Денис Ребриков и другие.

По итогам выборов в 2022 году в отдел медицинских наук были избраны 25 академиков и 43 члена-корреспондента. Среди получивших почетное звание – гендиректор ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор НМИЦ ТПМ Оксана Драпкина и замдиректора по научной работе НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.