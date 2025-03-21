Один из операторов самарской аптечной сети «Вита» продолжает отстаивать права на бренд

Изначально ООО «Рона» подало иск о защите исключительных прав в июне 2022 года. В нем оператор самарской сети требовал запретить пензенской «Аптеке ВитаЭкспресс» использовать похожее на собственный бренд наименование, обязать ответчика удалить за свой счет спорные вывески по четырем адресам в Пензе, а также выплатить 20 млн рублей. Требования удовлетворил АС Пензенской области, а затем и апелляционная инстанция.

Однако ответчику удалось добиться отмены этих решений в СИП весной 2024 года: дело было направлено на новое рассмотрение в региональный АС. СИП усмотрел нарушения в методологии оценки сходства товарных знаков, которую использовали нижестоящие инстанции. «Суды первой и апелляционной инстанции должны были сопоставить элементы общеизвестного товарного знака как между собой, так и с услугами, в отношении которых он признан таковым, для определения сильных элементов», – заключил СИП.

В материалах дела указывается, что «Рона» неоднократно уточняла исковые требования. В окончательном виде они содержали запрос признать незаконными действия ответчика с использованием обозначения «Аптека ВитаЭкспресс» в период 2017–2023 годов по пяти видам деятельности, в том числе розничной торговле лекарствами в аптеках, и взыскать с пензенской компании 5 млн рублей. В августе 2024 года АС Пензенской области удовлетворил эти требования, такое решение в ноябре поддержал и Одиннадцатый арбитражный апелляционных суд.

Тем не менее, «Аптека ВитаЭкспресс» вновь обратилась с кассационной жалобой в СИП, который теперь поддержал требования «Рона». Постановление еще может быть обжаловано в Верховном суде РФ.

ООО «Аптека ВитаЭкспресс», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в 2017 году в Пензе. Компанией владеет само юрлицо. Выручка сети за 2023 год оценивается в 45,6 млн рублей.

Товарооборот самарской «Виты», по данным Аналитического центра Vademecum, в 2023 году составил 64 млрд рублей. С этим показателем сеть заняла 8 место в ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2023 года. Выручка компании за I полугодие 2024 года достигла 36,4 млрд рублей, компания расположилась на 9 месте в тематическом рейтинге. На 1 июля 2024 года в сеть входило более 2,8 тысячи точек.

В 2019-2020 годах «Рона» судилась за товарный знак «Вита» и с ООО «Вита Плюс», принадлежащим владельцам сети «Фармленд» Олегу Мурову и Аделе Кальметьевой. В 2017 году структура уфимской компании получила правовую охрану товарного знака «Вита». «Рона» в 2019 году подала возражение, ссылаясь на то, что сеть направила на продвижение бренда «Вита экспресс» с 2001 по 2016 год 220 млн рублей. Роспатент удовлетворил возражения оператора самарской сети, однако в сентябре 2019 года уже «Вита Плюс» обратилась в СИП с требованием восстановить правовую охрану товарного знака. Суд засомневался в том, что компания «Рона» имеет отношение к аптечной сети «Вита», а сама сеть ведет деятельность по продаже лекарств и в этом качестве известна на рынке. На этом основании суд встал на сторону «Вита Плюс». Обжаловать решение СИП компании «Рона» так и не удалось.