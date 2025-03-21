Росздравнадзор отозвал «Ацетилсалициловую кислоту Кардио» из-за проблем с качеством

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) объявила об отзыве из обращения партии лекарств «Ацетилсалициловая кислота Кардио» производства АО «ПФК Обновление» (Россия). Это следует из соответствующего письма, опубликованного на сайте службы.

В частности, речь идет о таблетках кишечнорастворимых, серии 10124. Причиной отзыва стало несоответствие качества препарата установленным требованиям нормативной документации по показателю «Растворение». Аптекам предписали проверить у себя в наличии указанную партию и при обнаружении ее в своем ассортименте убрать в карантинную зону и вернуть поставщику.

Ранее Росздравнадзор выявил шесть фальсифицированных лекарств c ложной информацией о производителе. На вторичных упаковках всех препаратов в качестве производителя была указана компания «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» (Индия). Участникам рынка предписали принять меры по недопущению обращения фальсификата.

В 2024 году служба провела масштабную программу по контролю фармацевтического рынка. Регулирующий орган провел 38 154 профилактических тематических мероприятия. По результатам более трети из них (14 541) участникам рынка вынесли официальные предостережения.

gxpnews