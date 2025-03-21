Кто из компаний Big Pharma потеряет эксклюзив на препараты в 2025-м

В 2025 году ряд ключевых препаратов утратит патентную защиту в США, что приведет к выходу на рынок биоаналогов и дженериков. Fierce Pharma представила ежегодный отчет, в котором перечислила препараты, эксклюзивные права на которые истекают в этом году. В список попали такие известные блокбастеры, как «Стелара» от Johnson & Johnson для лечения бляшечного псориаза средней или тяжелой степени и «Эйлеа» от Regeneron, обладающая широкой областью применения в офтальмологии.

Наибольшие потери несет Johnson & Johnson – препарат «Стелара» уже сталкивается с выходом на рынок сразу нескольких биоаналогов. В конце 2023 года был одобрен Wezlana от Amgen, но его выпуск в США отложили до января 2025 года. За ним последуют биоаналоги Teva, Samsung Bioepis, Biocon Biologics, Celltrion и других производителей. В 2024 году продажи «Стелары» в США составили $6,72 млрд .

С текущим или будущим снижением доходов столкнулись также Regeneron со своим препаратом «Эйлеа», а также Amgen с препаратами для костей «Пролиа»/«Эксджива» и Novartis с «Энтресто» для лечения людей с сердечной недостаточностью.

«Эйлеа» также встретилась со своим конкурентом в США после того, как Amgen запустила «Павблу» в ноябре прошлого года, который стал пятым одобренным FDA биоаналогом оригинального препарата. Fierce Pharma решила включить «Эйлеа» в свой отчет, несмотря на запуск биоаналога в прошлом году, поскольку коммерческая ситуация для Regeneron все еще разыгрывается.

Amgen, в свою очередь, получила $4,39 млрд дохода от своих ключевых препаратов для костей «Пролиа» и «Эксджива» в 2024 году. Хотя компания за эти годы построила впечатляющий бизнес на своих лекарствах, с конца мая и начала июня ей все же придется наблюдать, как препараты-подражатели «пожирают рынок» ее оригиналов.

У Novartis в 2025 году прекращается патентная защита сразу на несколько продуктов. «Энтресто» , один из ключевых препаратов компании для лечения сердечной недостаточности, теряет патентную защиту в середине года. В 2024 году его продажа в США составила $4,05 млрд . Кроме того, прекращаются патенты на «Промакта» (лечение тромбоцитопении и апластической анемии) и «Тасигну» (применяется при хроническом миелоидном лейкозе).

Всего в ежегодном отчете Fierce Pharma оказались следующие 10 препаратов: