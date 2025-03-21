Расходы россиян на лекарства подскочили на 17% в феврале

Общий объем розничного сегмента российского фармрынка достиг 154,6 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС) в феврале 2025-го. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности по итогам февраля текущего года в российских аптеках реализовали 425,7 млн упаковок готовых лекарств, этот показатель на 3,4% выше прошлогодних, следует из данных аналитической компании RNC Pharma. При этом больше всего россияне приобретали в феврале противопростудные и противокашлевые препараты.

Согласно базе данных компании «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)», суммарно за период январь-февраль 2025-го россияне купили порядка 830 млн упаковок лекарств на сумму 299 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года натуральное потребление препаратов в ретейле снизилось на 0,7%, а затраты населения, напротив, выросли почти на 14%.

При этом в прошлом месяце спрос вырос как на рецептурные, так и безрецептурные препараты. Продажи рецептурных лекарств относительно февраля 2024-го выросли на 18,3% в денежном и на 5% в упаковках, безрецептурных – на 15,2% в денежном и на 2,2% в упаковках.

Средняя цена за упаковку лекарства в розничном сегменте в феврале составила 363 рубля. Сравнивая с февралем 2024-го, стоимость препаратов выросла на 13%. В феврале стоимость одной упаковки рецептурного средства составляла порядка 488 рублей, а средняя цена упаковки безрецептурного препарата фиксировалась на уровне 269 рублей.

Максимальные расходы россиян в феврале эксперты зафиксировали в группе противопростудных и противокашлевых препаратов: за месяц их реализовали на сумму более 8 млрд рублей. Лидером продаж в этом сегменте стал бренд «ТераФлю» от GSK (+26% в рублях и 32% в упаковках по сравнению с февралем 2024-го). Этот препарат пользовался спросом из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в конце зимы.

На первую строчку рейтинга брендов в общем объеме розничного рынка поднялся антикоагулянт «Эликвис» от компании Pfizer – в феврале на препарат приходится 0,92% розничного рынка в рублях. Объем продаж бренда увеличился на 19% в деньгах и на 9% в упаковках в сравнении с февралем прошлого года. При этом прежний лидер «Ксарелто» от Bayer показал в прошлом месяце существенное сокращение продаж: на 5,5% в рублях и 8,4% в упаковках. Снижение доли бестселлера на рынке обусловлено выходом аналогов «Ксарелто» в декабре 2024 года.

Дженерики демонстрируют внушительную динамику и оттягивают на себя часть продаж, отметили аналитики. По состоянию на февраль 2025 года в ретейле уже насчитывалось порядка 20 компаний – производителей препаратов с МНН ривароксабан. Аналоги в этот месяц обеспечивали более 30% всех натуральных продаж ривароксабана и около 9% от рублевого объема препаратов с данным МНН.

Ранее стало известно, что в феврале 2025 года выросли цены на лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам. В среднем их стоимость увеличилась на 1,3% по сравнению с январем текущего года. При этом больше всего подорожали «Валосердин» и «Нафазолин», рост составил 4 и 4,4% соответственно.

gxpnews