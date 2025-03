Bloomberg: IPO Stada перенесли из-за волатильности рынка

Первичное публичное размещение акций (IPO) немецкой фармацевтической компании Stada ее владельцами из частных инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven перенесли до сентября. Задержка IPO связана с реакцией на недавние колебания рынка. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Bain Capital и Cinven изначально планировали начать продажу акций уже на этой неделе, 19 марта. Агентство не стало раскрывать имена своих собеседников, поскольку информация является конфиденциальной. Обсуждения продолжаются, и детали планов листинга Stada все еще могут измениться.

Stada рассчитывала привлечь €1,5 млрд в рамках IPO и провела переговоры с 60 инвесторами, список которых планировала опубликовать в апреле 2025 года. Согласно прогнозам аналитиков, рыночная стоимость Stada в рамках IPO может превысить €10 млрд ($10,9 млрд) от предполагаемого размещения. Прогнозируемая прибыль оценивается в $930-990 млн, выручка – в $4,25-4,4 млрд. Планировалось сократить долг на €3 млрд с текущих €5,6 млрд при поддержке инвесторов Bain Capital и Cinven.

Продажа или листинг Stada могут стать одной из крупнейших сделок в сфере здравоохранения в Европе и завершить многолетние усилия Bain и Cinven по продаже актива, который они приобрели в 2017 году за €5,3 млрд. По информации Bloomberg, владельцы Stada сосредоточились на IPO фармкомпании после того, как застопорились переговоры о ее продаже инвестфирме GTCR.

Собеседники издания отмечали, что представители фармкомпании встречались с потенциальными инвесторами в Европе и США. Так, в 2023 году Bain и Cinven привлекли Jefferies Financial Group, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley и Rothschild & Co для оценки различных вариантов дальнейшей деятельности Stada, включая продажу или IPO.

