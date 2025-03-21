FDA одобрило препарат Arbli для лечения гипертонии

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Arbli (лозартан калия), в том числе для лечения гипертонии, а также для снижения риска инсульта. Лекарство американской Scienture Holdings выпускают в бутылке объемом 165 мл пероральной суспензии со вкусом перечной мяты. Ожидается, что компания запустит Arbli в США в III квартале 2025 года.

Среди других показаний препарата – снижение артериального давления у взрослых и детей старше 6 лет, риска фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий, в частности инсультов и инфарктов миокарда. Кроме того, его назначают для снижения риска инсульта у пациентов с гипертонией и гипертрофией левого желудочка, для лечения диабетической нефропатии с повышенным уровнем креатинина в сыворотке и протеинурии у пациентов с диабетом 2-го типа и анамнезом гипертонии.

Arbli содержит лозартан, хорошо зарекомендовавший себя и проверенный метод лечения гипертонии. Впервые лозартан одобрили в таблетированной форме под торговой маркой Cozaar в 1995 году, сегодня он широко доступен в качестве дженерика. Arbli – это первая одобренная FDA жидкая пероральная формула лозартана, готовая к использованию.

Arbli предназначен для пациентов, которым требуется или которые предпочитают пероральную жидкую форму лозартана. Лекарство также имеет уменьшенный объем дозировки. Одобренный срок годности составляет 18 месяцев при комнатной температуре. Согласно данным IQVIA по состоянию на декабрь 2024-го, общий годовой объем продаж лозартана на американском рынке оценивается приблизительно в $292 млн, число рецептов – 68 млн.

«Одобрение Arbli демонстрирует нашу глубокую приверженность разработке высококачественных продуктов. <…> Значительное количество пациентов могут получить пользу от безопасной и эффективной готовой к использованию пероральной жидкой формулы лозартана. Мы рады одобрению нашего первого фирменного продукта, который является частью нашего будущего портфеля новых специализированных продуктов», – заявил генеральный директор Scienture Шанкар Харихаран.

В феврале 2025-го FDA одобрило препарат Mirum Pharmaceuticals для лечения церебротендинозного ксантоматоза. Это первое в мире лекарство от заболевания, которое нарушает способность организма перерабатывать холестерин, что со временем приводит к накоплению токсинов по всему организму.

gxpnews