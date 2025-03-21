Госдума отклонила законопроект о свободном использовании относящихся к лекарствам изобретений

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о свободном использовании изобретений, относящихся к лекарственным средствам. Предполагалось, что принятие соответствующих изменений в Гражданский кодекс позволит отечественным производителям начинать разработку дженериков еще до истечения срока патентной защиты иностранных препаратов и это не будет считаться нарушением исключительного права.

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о свободном использовании изобретений, относящихся к лекарственным средствам. Авторы инициативы — депутаты Сергей Кабышев и Федот Тумусов предлагали позволить российским юрлицам использовать такие изобретения иностранных фармкомпаний для разработки дженерика еще до окончания срока патентной защиты, чтобы ускорить их вывод на отечественный рынок. Но Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал законопроект отклонить, и большинство парламентариев с ним согласились, передает корреспондент «ФВ».

«Из-за несовершенства законодательства, регулирующего порядок ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, Российская Федерация ежегодно теряет более 10 млрд руб., — заявил Тумусов, который представлял законопроект на пленарном заседании 20 марта. — Эти средства уходят компаниям из недружественных стран при осуществлении государственных закупок лекарственных препаратов для лечения в том числе социально значимых заболеваний. И так продолжается постоянно».

По его словам, такая ситуация возникла в связи с тем, что в начале 90-х годов в разработке российского законодательства участвовали так называемые иностранные советники, и именно они «заложили такие формулировки в Гражданский кодекс, которые учитывают только интересы иностранных поставщиков лекарственных препаратов».

«Пока патентные права не закончатся, нельзя ни разрабатывать, ни проводить клинические испытания, ничего нельзя делать, — напомнил Тумусов. — Это можно делать только после того, как закончатся патентные права. Что в результате получается? Что патентные права заканчиваются, и наши заводы начинают работу (по созданию дженерика) с нулевого этапа, и на все это уходит 4—5 лет. В это время иностранные поставщики, которые раньше владели патентом, участвуют в торгах, и только они поставляют. Законопроект предложен в пользу наших производителей лекарственных средств».

Нарушение патентного права может угрожать и «нашим авторам, которые имеют достаточно большое патентное портфолио своих препаратов», возразил член Комитета по государственному строительству и законодательству Олег Иванинский, выступавший содокладчиком.

Вдобавок те вопросы, которые поднимаются авторами законопроекта, чтобы отечественные разработчики могли использовать формулы для научных исследований, готовиться к началу выпуска препаратов, когда снимается патент с защиты, уже решены, заявил Иванинский. Аналогичная позиция содержится в отзыве правительства на законопроект.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2024 года. Только по лекарственным препаратам, патентная охрана которых истекла в 2022 году, Российская Федерация, по оценкам авторов законопроекта, потеряла порядка 60 млрд руб.

Фото: duma.gov.ru

Екатерина Погонцева

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