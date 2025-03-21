Roche заключила сделку с Oxford BioTherapeutics по онкопрепаратам на 1 млрд долларов Госдума отклонила законопроект о свободном использовании относящихся к лекарствам изобретений » Законопроект о введении штрафов за оскорбление фармработников внесен в Госдуму В Госдуму внесен законопроект о введении административной ответственности за оскорбление медицинских и фармацевтических работников. Авторы документа предлагают ввести штрафы — для граждан до 50 тыс. руб., а для юрлиц — до 800 тыс. руб. Законопроект направлен на формирование уважительного отношения к мед- и фармсотрудникам, укрепление их социального статуса и обеспечение их безопасности. Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 870325-8, которым предусмотрено внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за оскорбление медицинских и фармацевтических работников. Документом предлагается добавить в КоАП РФ статью 5.61.2. — «Оскорбление медицинского или фармацевтического работника». Под оскорблением имеется в виду унижение чести и достоинства сотрудника при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Авторы законопроекта предлагают ввести за такое нарушение следующие штрафы: от 5 тыс. до 20 тыс. руб. для граждан;

от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для должностных лиц;

от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для юридических лиц. В случае повторного такого нарушения предусмотрен штраф: от 20 тыс. до 40 тыс. руб. для граждан;

от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц;

от 500 тыс. до 600 тыс. руб. для юрлиц. В случае оскорбления мед- или фармработника, содержащегося в публичном выступлении, в СМИ или в интернете, предлагается ввести следующие штрафы: от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан;

от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц;

от 500 тыс. до 700 тыс. руб. для юрлиц. За повторное совершение такого нарушения предлагается наложить штрафы: от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан;

от 200 тыс. до 300 тыс. руб. для должностных лиц;

от 700 тыс. до 800 тыс. руб. для юрлиц. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, согласно данным Минздрава, в 2023 году было зафиксировано более 1,7 тыс. нападений на медицинских работников. При этом санкции в отношении нарушителей ограничивались штрафом в 5 тыс. руб. и словесным порицанием. В 2024 году по информации, собранной авторами законопроекта из сообщений СМИ, было известно о более чем 365 нападениях на медицинских сотрудников. «Введение административной ответственности за оскорбление медицинских и фармацевтических работников будет способствовать формированию уважительного отношения к данной категории специалистов, укреплению их социального статуса и обеспечению безопасности их профессиональной деятельности», — указано в пояснительной записке к законопроекту. В случае принятия документ вступит в силу со дня принятия. Как пояснила «ФВ» глава Альянса фармацевтических ассоциаций, директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова, инициатива депутатов — это своевременный и необходимый шаг. «В последние годы участились случаи агрессии и нападений на сотрудников аптек, что вызывает у нас серьезную обеспокоенность», — поделилась она. Она привела в пример несколько таких случаев с нападением на сотрудниц аптек в Ижевске, Санкт-Петербурге и других регионах страны. Так, например, осенью прошлого года в Санкт-Петербурге после одного из таких нападений сотрудница аптеки получила удар ножом по лицу и была госпитализирована. «В пандемию COVID-19 агрессивные люди требовали дефицитные лекарства, угрожали фармацевтам и караулили за пределами аптеки. И таких примеров по всей стране огромное количество», — сказала Преснякова и выразила надежду, что законопроект будет поддержан.

Фото: 123rf.com Дина Коблова

pharmvestnik