Roche заключила сделку с Oxford BioTherapeutics по онкопрепаратам на 1 млрд долларов

Roche и британская Oxford BioTherapeutics объединят усилия для создания конъюгатов антитело-лекарственное средство. Стоимость сделки может превысить 1 млрд долл.

Roche заключила соглашение с британской биотехнологической компанией Oxford BioTherapeutics (OBT) о совместной разработке противоопухолевых конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC).

В пресс-релизе говорится, что швейцарский фармгигант выплатит партнеру 36 млн долл. в качестве аванса. Кроме того, OBT получит дополнительные выплаты в размере до 1 млрд долл. в случае успешного создания препаратов совместными усилиями и право на роялти от их продаж.

Британский разработчик предоставит Roche доступ к своей базе данных OGAP-Verify, содержащей информацию о примерно 7000 белков в солидных и гематологических опухолях, а также в здоровых тканях. Платформа позволяет определить мишени, на которые будет оказываться терапевтическое воздействие, и прогнозировать потенциальную эффективность и токсичность лекарств. Компании не обозначили, против каких видов рака будут вести работу.

Это уже третья сделка Roche за текущий год по разработке ADC. В январе производитель возобновил сотрудничество с китайской Innovent Biologics, подписав договор на 1 млрд долл. Вскоре последовало соглашение между Chugai Pharmaceutical – японской «дочкой» фармгиганта – и швейцарской Araris Biotech на сумму в 780 млн долл.

ADC состоят из моноклональных антител, химически связанных с цитотоксическими агентами. Эта конструкция целенаправленно доставляется к раковым клеткам с минимальным вредом для здоровых тканей. Препараты стали одним из наиболее быстро развивающихся направлений в онкологии.

В портфеле Roche уже есть ADC, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Среди них – Kadcyla (trastuzumab emtansine) для лечения HER2-положительного рака молочной железы и Polivy (polatuzumab vedotin), назначаемый при определенных типах лимфомы.

Фото: oxfordbiotherapeutics.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik