Генпрокурор потребовал эффективнее использовать полномочия в сфере надзора за оборотом лекарств

Генпрокурор сообщил о выявлении более чем 12 тыс. нарушений в обороте лекарств в 2024 году, включая нерациональные закупки и списание препаратов. На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры он подчеркнул, что такие нарушения угрожают безопасности граждан. Краснов призвал усилить надзор за оборотом лекарств.

Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о нарушениях в обороте лекарственных средств в 2025 году. Его доклад опубликовала пресс-служба надзорного органа по итогам расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участием президента.

В 2024 году выявили более 12 тыс. нарушений в связи с непродуманной закупкой лекарств, их нерациональным распределением и списанием.

«Нарушение требований к назначению и обороту медикаментов порой напрямую угрожает безопасности граждан», — поделился Краснов.

В прошедшем году прокуроры пресекали продажи через сеть нелегальных аптек контрафактных лекарств, в том числе для лечения заболеваний нервной системы. Использование таких препаратов повлекло трагические последствия для детей.

Краснов потребовал от прокуроров эффективнее использовать полномочия в сфере надзора и координации госструктур для своевременного выявления и пресечения реализации ограниченных в обороте препаратов, установления источников их происхождения и точек сбыта.

Ранее стало известно о возбуждении уголовных дел, связанных с закупками лекарств, в разных регионах страны. Так, в феврале дело о халатности завели в Ивановской области. В марте дело о халатности из-за нехватки жизненно необходимых лекарственных препаратов возбудили в Красноярске, закупку необходимых лекарств не обеспечили также в Ульяновской области.

Еще обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке лекарств для льготников замруководителя департамента здравоохранения Орловской области. Уголовное дело направили в суд. Еще в халатности при закупках лекарств обвинили бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Коми.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Дина Коблова

pharmvestnik