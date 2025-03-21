Pfizer полностью продала долю в компании Haleon

Pfizer завершила выход из капитала Haleon, продав последние 7,3% акций за 3,2 млрд долл. Место крупнейшего акционера в компании по производству товаров для здоровья теперь займет BlackRock Investment Management.

Pfizer продала оставшуюся долю в компании Haleon, выпускающей товары для здоровья, за 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,2 млрд долл.). Об этом сообщило агентство Reuters.

Производитель выкупил у Pfizer 44 млн собственных акций. Еще 618 млн ценных бумаг приобрели институциональные инвесторы. Это примерно 7,3% от общего акционерного капитала Haleon.

После завершения сделки крупнейшим акционером компании станет британская BlackRock Investment Management, которой принадлежит около 5% акций.

Pfizer выходила из капитала Haleon в четыре этапа. В марте 2024 года фармгигант уменьшил долю с 32 до 24% и выручил с продажи около 3,5 млрд долл., в октябре — до 15%, что принесло еще 3,6 млрд долл., а затем в январе – до 7,3%, получив 3,1 млрд долл. Совокупная стоимость реализованных акций составила 13,4 млрд долл.

Продажа акций — часть стратегии Pfizer по оптимизации портфеля активов. Полученные средства от продажи акций Haleon пойдут на сокращение долга, образовавшегося после приобретения биотехнологической компании Seagen за 43 млрд долл. в 2023 году.

GSK и Pfizer учредили Haleon в 2019 году, объединив свои подразделения. В июле 2022 года компания была выделена из состава GSK в самостоятельную структуру. Британский производитель изначально владел 13% акций Haleon, от которых окончательно избавился в мае прошлого года.

Haleon принадлежат такие известные бренды, как обезболивающие «Панадол» (парацетамол) и «Адвил» (ибупрофен), зубная паста Sensodyne и средства от простуды «ТераФлю» (парацетамол+фенилэфрин+фенирамин). В 2024 году выручка компании составила 11,23 млрд фунтов (около 14,6 млрд долл.), что немного ниже показателя предыдущего года (11,3 млрд фунтов).

Фото: haleon.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik