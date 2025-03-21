Минздрав отменил регистрацию шести лекарственных препаратов

Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения на шесть лекарственных средств. У всех препаратов есть зарегистрированные аналоги.
Минздрав отменил государственную регистрацию шести лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
Из ГРЛС исключили РУ снотворного препарата «Анданте» (МНН залеплон) от Gedeon Richter, однако в ГРЛС есть аналог производства компании Adamed с тем же МНН.
Novartis отменил регистрацию секукинумаба («Козэнтикс»), предназначенного для лечения псориаза, псориатического артрита и аксиального спондилоартрита, в форме лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения. Однако в реестре остался препарат в форме готового раствора для подкожных инфузий от того же производителя.
Кроме того, Минздрав отменил регистрацию сразу трех препаратов казахской компании «Химфарм»: «Акримекс» (МНН этилметилгидроксипиридина сукцинат), «Нейропол» (МНН цитиколин) и комбинации имипенема и циластатина. У всех из них есть зарегистрированные на рынке аналоги.
|Торговое наименование и МНН
|Компания-держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Анданте (залеплон)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Капсулы, 5 мг, 10 мг
|да
|ЛС-001400 от 11.08.2011г.
|Козэнтикс (секукинумаб)
|Новартис Фарма
|Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг
|да
|ЛП-003715 от 07.07.2016г.
|Таблетки от кашля (термопсиса ланцетного трава+[натрия гидрокарбонат])
|ООО «Алвилс»
|Таблетки
|да
|ЛП-001944 от 20.12.2012г.
|Акримекс (этилметилгидроксипиридина сукцинат)
|АО «Химфарм»
|Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл
|да
|ЛП-№(000245)-(РГ-RU) от 25.05.2021г.
|Имипенем+Циластатин (имипенем+[циластатин])
|АО «Химфарм»
|Порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг+500 мг
|да
|ЛП-№(006215)-(РГ-RU) от 15.07.2024г.
|Нейропол (цитиколин)
|АО «Химфарм»
|Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл, 250 мг/мл
|да
|ЛП-№(000164)-(РГ-RU) от 22.03.2021г.
Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com
Надежда Синицына
pharmvestnik