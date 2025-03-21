АФПЕАЭС предложила закрепить термин «отечественный инновационный препарат»

В основу определения российского инновационного лекарственного препарата должны быть положены следующие критерии: новое МНН (при отсутствии — химическое или группировочное наименование), наличие патента на изобретение, относящееся к химическому соединению (охраняющее фармакологически активное действующее вещество), производство по полному циклу на территории России. Такое предложение внесла Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС.

Участники Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС предлагают законодательно закрепить определение «российский инновационный лекарственный препарат». Соответствующее предложение содержится в аналитическом обзоре «Регуляторные модели определения отечественного инновационного лекарственного препарата», который был направлен в Госдуму. Документ опубликован на сайте организации, первым обратил внимание «ФВ».

«За последние десять лет предложения по введению определения термина «инновационный лекарственный препарат» обсуждались не один раз на различных дискуссионных платформах, в том числе в рамках заседаний экспертных советов Госдумы и на крупнейших форумах пациентских организаций. Тем не менее, за это время участникам профессионального сообщества так и не удалось согласовать однозначные подходы к определению термина», — отметил председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин.

Статью 4 ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» предлагается дополнить следующим определением: «Инновационный лекарственный препарат, производство которого на всех стадиях технологического процесса осуществляется на территории Российской Федерации, — это лекарственный препарат для медицинского применения, фармакологически активное действующее вещество которого защищено патентом на изобретение, относящееся к химическому соединению, в том числе описанному общей структурной формулой, все стадии производства которого, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на территории Российской Федерации».

В аналитическом обзоре АФПЕАЭС представлены различные подходы, включая использование балльно-рейтинговой системы для оценки инновационности, а также опыт Китайской Народной Республики в части классификации лекарственных препаратов. Особое внимание уделено вопросам локализации производства и необходимости стимулирования отечественных разработчиков. Документ призван стать основой для дальнейших обсуждений и разработки нормативных актов, направленных на поддержку инновационного развития фармацевтической отрасли России.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

pharmvestnik