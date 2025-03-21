Резидент «Сколково» разработал имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор

ИКД непрерывно отслеживает сердечный ритм и в случае жизнеугрожающих аритмий дает мощный электрический разряд, восстанавливая нормальную работу сердца. В создании устройства участвовали специалисты Федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) ФМБА России и Московского областного научно-клинического института им. М.Ф. Владимирского. Разработка прошла испытания на животных, на данный момент ведется оптимизация технических параметров.

По заявлениям разработчиков, «уникальное технологическое преимущество» отечественного дефибриллятора перед зарубежными аналогами – программная алгоритмистика. Главный инженер проекта Александр Чистов отметил, что этот параметр «показал эффективность в проведенных исследованиях, и сейчас мы доводим его до совершенства». Одним из перспективных решений, подчеркнул он, будет использование искусственного интеллекта (ИИ) «в качестве второй дублирующей системы дискриминации жизнеугрожающих аритмий и других программных алгоритмов прибора». Так, по словам Чистова, ИИ сможет давать рекомендации врачу по изменению тех или иных параметров ИКД при плановой проверке устройства. Специалист отметил, что в дальнейшем планируется оптимизировать габариты прибора и увеличить емкость батареи – в этом случае ИКД «будет бесперебойно работать по меньшей мере 10 лет».

Объем дополнительных инвестиций на проработку высокотехнологичных элементов, сертификацию ИКД, его регистрацию для внедрения в клиническую практику в компании оценивают в 1 млрд рублей. К 2036 году «Палех инжиниринг» планирует достичь целевого значения продаж в 15 тысяч приборов в России и странах БРИКС. Помимо этого, как сообщил гендиректор компании Максим Белинка, «планируется выпуск еще двух устройств, которые являются технологическими субпродуктами дефибриллятора и позволят компенсировать часть затрат еще до выхода ИКД на рынок».

Максим Белинка рассказал, что в России ежегодно регистрируется 200–250 тысяч случаев внезапной сердечной смертности (123,3 случая на 100 тысяч населения в год). Основной ее причиной служит фатальная фибрилляция желудочков: «Единственный клинически доказанный метод предотвращения фатальной желудочковой аритмии – установка имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора».

Заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца ФНКЦ ФМБА России Сергей Королев уточнил, что нуждаемость в установке ИКД в странах БРИКС составляет около 6 млн пациентов в год. Потенциальная потребность в ИКД в России на данный момент «в пять раз превышает количество выполняемых имплантаций». Королев отметил, что такая ситуация сложилась в том числе «из-за ограниченной доступности такого вида медпомощи».

По данным Rusprofile, ООО «Палех-Инжиниринг» зарегистрировано в конце марта 2024 года в Санкт-Петербурге. Учредителями юрлица выступают Максим Белинка (50,5%) и Сергей Королев (49,5%). Основные виды деятельности ООО – научные исследования и разработки в сфере биотехнологии, производство медицинских инструментов и оборудования и другие.

В марте 2025 года венчурный фонд «Восход» вложил в российскую компанию Elvis 305 млн рублей. Компания занимается разработкой нейроимплантов для восстановления зрения и слуха. Генеральный директор фонда Руслан Саркисов пояснил, что инвестиции будут направлены на создание новых продуктов и вывод на рынок первого отечественного кохлеарного импланта Elvis C, который, по заявлению разработчиков, сможет восстановить слух пациентам независимо от степени его потери.

В том же месяце специалисты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН получили 135 млн рублей от компании «Аксиофарм» на реализацию проекта «Нейрографт» по разработке имплантатов для восстановления периферических нервов после травм на основе нейлоновых нановолокон. По задумке разработчиков, имплантат сможет восстанавливать периферические нервы после любых травм. На данный момент уже создан его прототип, прошедший несколько стадий доклинических исследований.

Фото: freepik.com/автор: DC Studio

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