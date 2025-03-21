Москва стала регионом-лидером по продажам антидепрессантов

Москва стала регионом-лидером по продажам антидепрессантов, заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Ее слова процитировал НСН.

«За первые два месяца этого года аналитики озвучивают самую большую цифру продаж антидепрессантов — 3,2 млн упаковок. Такой цифры у нас еще не было. Регион-лидер по продажам антидепрессантов — Москва. Это объясняется тем, что в Москве врачи смелее, следовательно, и пациенты становятся смелее в своих предпочтениях. Москва составляет порядка 20%», — заявила Преснякова.

О том, что с начала 2025 года было реализовано 3,2 млн упаковок антидепрессантов, ранее писали «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. Показатель оказался выше прошлогоднего на 30% в денежном выражении и на 15% – в натуральном. При этом расходы россиян в январе и феврале на эти препараты в аптеках составили 2,8 млрд рублей.

Спрос на антидепрессанты начал расти еще с марта 2022-го. Так, в первые дни марта того года продажи таких лекарств составили 577,6 тысячи упаковок на сумму 525,6 млн рублей. Этот показатель оказался в три раза выше в количественном выражении и вчетверо – в денежном по сравнению с предыдущим годом.

gxpnews