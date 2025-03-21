IQVIA: российский фармрынок достиг 2,14 трлн рублей

Объем российского фармацевтического рынка с февраля 2024-го по января текущего года достиг 2,14 трлн рублей, следует из данных аналитической компании IQVIA. В 2025-м эксперты прогнозируют рост на 11-13%.

В денежном выражении за указанный период общий объем фармацевтического рынка (государственный и розничный сегмент) составил 2 555,6 млрд рублей. Это на 18% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Розничный сегмент занял 60% от общего объема продаж, тогда как государственный сегмент составляет 40%. В упаковках рынок показал небольшое снижение в 2% – общий объем продаж составил 5,3 млрд упаковок.

Среди ключевых игроков на рынке наблюдается положительная динамика: практически все компании демонстрируют рост как в денежном выражении, так и в упаковках. Тройку лидеров производителей по объему продаж заняли AstraZeneca, Bayer HealthCare и Roche. В топ-10 также вошли Sanofi, Johnson & Johnson, Novartis, группа компаний «Нижфарм», Biocad, Servier и Pfizer.

Сегмент государственных закупок также показал положительную динамику. Продажи в денежном выражении выросли на 24%, достигнув 1,01 трлн рублей. Большинство брендов компаний из топ-10 реализуются в сегменте госзакупок. В него вошли два локальных производителя: «Пемброриа» от Biocad и «Элизария» компании «Генериум». В тройке лидеров брендов «Ксарелто» компании Bayer, «Форсига» от AstraZeneca и «Эликвис» от Pfizer.

Согласно отчету, высокий рост продемонстрировали БАД. Лидерами стали пищеварительные ферменты, омега-3 и минералы. Наиболее быстрорастущие бренды: «Фитолакс», «Фемибион» и «Тройная омега-3».

На топ-10 аптечных сетей и ассоциаций приходится 97,2% розничных продаж лекарств на фармрынке. АСНА занимает лидирующую позицию по количеству аптек (18 252). Лидирующую позицию на рынке электронной коммерции занимает аптечная сеть «Апрель» (Краснодар) с долей рынка 14,4%.

Ожидается, что в 2024-2028 российский фармрынок будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% в денежном выражении и 0,7% в натуральном выражении.

Согласно данным аналитической компании «Альфа Ресерч и Маркетинг», за 2024 год объем продаж лекарств на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1639 млрд рублей, что больше, чем в 2023 году, на 14%. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала падение на 3% по отношению к 2023-му и составила 4,91 млрд упаковок, посчитали аналитики «Альфа Ресерч и Маркетинг».

gxpnews