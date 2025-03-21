«Биннофарм Групп» заняла второе место в рейтинге лучших фармпроизводителей России по версии Forbes

«Биннофарм Групп» отмечена как один из лидеров индустрии и находится на второй строчке в рейтинге лучших фармацевтических компаний России за 2024 год, который представил Forbes.

Из ключевых достижений «Биннофарм Групп» в рейтинге отмечены: диверсифицированный портфель препаратов, позволяющий предлагать широкий ассортимент лекарственных средств рынку, активное развитие экспорта, вывод на рынки зарубежных стран препаратов собственного портфеля и растущие экономические показатели.

За прошлый год «Биннофарм Групп» выпустила более 350 млн упаковок лекарственных средств. Всего в портфеле компании свыше 480 регистрационных удостоверений (РУ). С 2022 по 2024 год «Биннофарм Групп» провела 42 клинических испытания.

В 2024 году компания продемонстрировала высокие темпы роста розничных продаж – прирост составил 19% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в более 48 млрд рублей. Препараты «Биннофарм Групп» можно приобрести в 15 странах мира. Компания продолжает активно расширять свое присутствие на международной арене: уже открыты представительства во Вьетнаме и Китае. В КНР регистрируется флагманский препарат компании «Необутин».

Рейтинг Forbes был составлен на основе анализа 40 крупнейших российских производителей по объему продаж в 2024 году (согласно данным AlphaRM). Для расчета учитывались только препараты, выпускаемые в России в стадии готовой лекарственной формы. Позиции компаний оценивались по четырем критериям: продажи за 2024 год, изменение выручки за год, количество брендов лекарственных препаратов компании, бывших в обращении в 2024 году, по данным AlphaRM, и количество разрешений на проведение клинических исследований за последние 3 года.

gxpnews