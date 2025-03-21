ГК «Фармасинтез» выйдет на африканский рынок лекарств

Министерство здравоохранения Ливии выдало сертификат GMP российской группы компаний «Фармасинтез». Это решение предоставляет возможность поставок лекарственных препаратов с производственных площадок в Иркутске и Тюмени на рынок Северной Африки, сообщили GxP News в пресс-службе биофармацевтической компании.

В 2023 году сообщалось, что в Мьянму отправили первую партию противоопухолевого препарата, который выпускают на заводе «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге. Объем первой поставки составил 60 тысяч флаконов препарата. Компания также поставляла свою продукцию в Доминиканскую Республику.

Мощности по производству противоопухолевых препаратов «Фармасинтез-Норд» составляют 4 млн шприцев, 10 млн флаконов жидких и стерильных форм, 2,5 млн лиофилизатов и 100 млн таблеток в год.

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