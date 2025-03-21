«Озон Фармацевтика» объявила о клинико-лабораторном исследовании российского ривароксабана

«Озон Фармацевтика» объявила о начале постмаркетингового клинического исследования российского препарата «Круоксабан» (ривароксабан). Это дженерик самого продаваемого в стране иностранного препарата «Ксарелто» от Bayer. Исследование проводится с целью сравнения лабораторных эффектов оригинального и воспроизведенного ривароксабана у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС), сообщили в пресс-службе фармпроизводителя.

Исследование проводится с целью сравнения лабораторных эффектов оригинального и воспроизведенного ривароксабана у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС). В нем примут участие взрослые пациенты с высоким риском ишемических событий, но без высокого риска кровотечения, которым показана двойная антитромбоцитарная терапия.

В исследовании примут участие пациенты со стабильной ИБС, имеющие высокий риск ишемических событий и не имеющие высокого риска кровотечения, старше 18 лет с показанием к назначению двойной антитромбоцитарной терапии. Одной группе пациентов планируют назначить препарат «Озон Фармацевтики», а второй – оригинальный ривароксабан. Решение о выборе препаратов останется за лечащим врачом.

Препарат «Круоксабан» с действующим веществом ривароксабан был зарегистрирован в России в декабре 2024 года. Перед выходом на рынок он прошел стандартные этапы доклинических и клинических исследований, включая подтверждение биоэквивалентности оригинальному препарату.

gxpnews