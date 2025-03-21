Sanofi приобретет лекарство от аутоиммунных заболеваний за $1,9 млрд

Французский фармацевтическая компания Sanofi в четверг, 20 марта, объявила о соглашении с биофармацевтической Dren Bio о приобретении ее препарата для лечения аутоиммунных заболеваний DR-0201. Cделка позволит Sanofi стать ведущей компанией в области иммунологии. Закрыть ее планируют во II квартале 2025 года, пишет Reuters.

По условиям сделки Sanofi выплатит $600 млн авансом, а также потенциально еще $1,3 млрд, если будут достигнуты определенные этапы разработки и запуска. После завершения сделки Dren Bio продолжит независимую работу по разработке терапевтических антител, которые выявляют и уничтожают вредоносные клетки и болезнетворные агенты.

Французская фармкомпания, в частности, приобретет биспецифическое антитело, которое в настоящее время проходит испытания при неходжкинской лимфоме – форме рака, развивающейся в лимфатической системе: сети сосудов и желез, разбросанных по всему телу. Препарат воздействует на истощение В-клеток. Обычно они вырабатывают антитела для борьбы с инфекциями, но при аутоиммунных заболеваниях также нацелены и на здоровые ткани.

«Глубокое истощение В-клеток является передовым методом лечения аутоиммунных заболеваний», – заявил в своем заявлении руководитель отдела исследований и разработок компании Sanofi Хуман Ашрафян.

Акции Sanofi в целом не изменились на ранних торгах в Париже в четверг, 20 марта. При этом они выросли на 23% за 12 месяцев до закрытия в среду.

Sanofi сосредоточена на расширении своего портфеля разработки лекарств и надеется выпустить больше блокбастеров, таких как лекарство от астмы Dupixent. Компания проводит дюжину потенциальных самых продаваемых лекарств через дорогостоящие клинические испытания.

gxpnews