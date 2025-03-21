Purdue Pharma представила новый план банкротства на $7,4 млрд

Обанкротившийся американский фармпроизводитель Purdue Pharma представил обновленный план урегулирования массовых исков, связанных с кризисом опиоидной зависимости в США. Это стало важным шагом на пути к разрешению многолетнего спора на сумму не менее $7,4 млрд после неудачи в Верховном суде США в 2024 году, пишет Reuters.

Согласно новому плану, семья Саклер (владельцы компании) обязуется выплатить около $6,5 млрд в течение последующих 15 лет, начиная с первоначального взноса в $1,5 млрд. При этом, если продажа некоторых фармацевтических активов Саклеров превысит ожидаемую стоимость, сумма соглашения может увеличиться на $500 млн.

Основная цель обновленного плана – обеспечить достойную компенсацию жертвам опиоидной эпидемии. Лица, утверждающие, что им навредила продукция Purdue, получат более $850 млн, если все согласятся на предложение компании. Местные власти и штаты будут призывать реинвестировать эти средства в борьбу с наркотической зависимостью.

Purdue Pharma также планирует выделить $900 млн и преобразовать компанию в организацию с общественной пользой, которая будет заниматься разработкой и распространением препаратов для лечения зависимости от опиоидов и спасения при передозировке. При этом семья Саклер не будет иметь отношения к новому предприятию.

Этот шаг стал результатом блокировки первоначального плана банкротства Верховным судом США, который предоставлял семье Саклер иммунитет от исков, связанных с опиоидами. Новый вариант соглашения больше не дает автоматической защиты от ответственности и предусматривает дополнительный вклад в размере $1 млрд долларов от Саклеров.

Судьба соглашения зависит от участия кредиторов, которые могут выбрать участие в соглашении и получить компенсацию или продолжить судебные разбирательства с семьей Саклер напрямую.

В 2019 году Purdue получила тысячи исков с обвинениями в неправомерном продвижении на рынке препарата OxyContin, что привело к всплеску опиоидной зависимости в США. Выплата $4,3 млрд должна была привести к ликвидации компании, а все ее оборотные средства перевели бы в новую фирму под контролем Национального фонда по борьбе с опиоидной зависимостью (NOAT).

В сентябре 2019 года Purdue Pharma начала процедуру банкротства. Объявление компании банкротом являлось одним из этапов в процессе урегулирования около 2000 исков по «опиоидному кризису», поданных против нее властями американских городов, штатов и округов.

В сентябре 2021 года суд одобрил план банкротства Purdue Pharma LP, который оценивался более чем в $10 млрд и предусматривал ликвидацию производства лекарств и передачу активов новой компании, не контролируемой членами семьи Саклер. Однако этот план также включал в себя юридическую защиту членов семьи Саклер от будущих судебных разбирательств по поводу опиоидов, что стало спорным положением, против которого выступили правительства сразу нескольких штатов.

gxpnews