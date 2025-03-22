Андрея Годовалова объявили в международный розыск

Уголовное дело Следственный комитет РФ возбудил еще в январе 2024 года – в отношении лиц, выполнявших управленческие функции в ООО «Годовалов». Правоохранители посчитали, что фигуранты уклонялись от уплаты налогов – за период 2016–2018 годов неуплаченная сумма составила порядка 56 млн рублей. В мае 2024 года Дзержинский районный суд Перми в качестве обеспечительных мер наложил арест на имущество бизнесменов общей стоимостью в 233,5 млн рублей.

Издание «РБК Пермь» выяснило, что наложен арест на особняк Шаврина площадью 361 кв. м, а у Годовалова – на шесть автомобилей, здания и земли в Перми, Кирове, Челябинске, Тюмени, Омске, Новосибирске и других городах.

В октябре 2024 года Годовалов был заочно обвинен в преступлении средней тяжести – уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Расследование было выведено в отдельное производство. В январе 2025 года фигурант был объявлен в федеральный, а в феврале – в международный розыск.

О том, что в отношении коммерсантов возбуждено уголовное дело, стало известно в конце января 2025 года в ходе рассмотрения Пермским краевым судом апелляционной жалобы Сбербанка на арест имущества Годовалова и Шаврина, также проходящих должниками по делу о банкротстве компаний «Годовалов» и «Аптека от склада». Размер совокупных долговых обязательств фармдистрибьютора оценивается в 7 млрд рублей. Сбербанк выступает одним из кредиторов. В СК РФ предполагают, что владельцы предприятий скрыли 233,5 млн рублей, за счет которых должны были взыскиваться налоги и сборы. Выездная налоговая проверка выявила, что за период 2016–2018 годов выручка ООО «Годовалов» вместе с 69 хозяйствующими субъектами аптечной сети в 14 регионах России составила 101 млрд рублей. Недоимка по НДС, по подсчету инспекторов, составила 351,9 млн рублей, а общая сумма доначислений на 15 августа 2022 года вместе со страховыми взносами, пени и штрафом превысила 698,8 млн рублей.

Финансовые трудности у связанных с Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным активов начались в 2022 году. Тогда ФНС начислила юрлицам НДС за 2016–2018 годы, а также страховые взносы, пени и штрафы на общую сумму почти 700 млн рублей. В ответ на эти действия учредители фармдистрибьютора «Годовалов» и сети «Аптека от склада» инициировали судебные разбирательства с налоговой службой, которые в свою очередь привели к конфликтам Годовалова и Шаврина с кредиторами и поставщиками. В июле 2023 года приставы арестовали имущество фармдистрибьютора «Годововалов» на сумму 183,7 млн рублей.

Процесс ликвидации юрлица «Годовалов» инициирован в октябре 2023 года. В начале 2024 года арбитражный суд признал дистрибьютора банкротом и начал в отношении юрлица производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. В 2024 году банкротами признаны и владельцы компании – Годовалов и Шаврин.

В конце августа 2024 года стало известно, что всего будет реализовано 32 объекта недвижимости должников на сумму 433,8 млн рублей. Самым дорогостоящим объектом из списка заявлен складской комплекс в Перми.

Тогда же размер совокупных долговых обязательств фармдистрибьютора «Годовалова» оценивался в 7 млрд рублей. Общая сумма долга предпринимателей и ООО «Годовалов» перед кредиторами составляет, по меньшей мере, 12,5 млрд рублей. В конце 2024 года одному из кредиторов – ВТБ – удалось через Арбитражный суд Москвы взыскать 2,1 млрд рублей с «Аптеки от склада».