Объявлены претенденты на гранты для синхротронных и нейтронных исследований

РНИМУ претендует на получение 150 млн рублей и планирует направить средства на разработки перспективных медицинских технологий, включая создание иммунобиологических и терапевтических препаратов нового поколения, технологий персонализированной, предиктивной и профилактической медицины, нейрокогнитивных технологий. Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН рассчитывает направить такую же сумму на разработки в сфере биотехнологий, включая молекулярные биотехнологии и биоинженерию, биоэнергетику. НМИЦ радиологии намерен получить 210 млн рублей и потратить их на развитие ускорительных, реакторных, ядерных технологий, в частности, в сфере ядерной медицины и адронной терапии, включая разработку высокотехнологичных и радиофармацевтических препаратов

Заявки на участие в грантовой программе направили также Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН (учреждение среди прочего занимается разработкой лекарственных препаратов) и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Эти учреждения также претендуют на получение 150 млн рублей до 2027 года. Федеральный исследовательский центр РАН в случае победы займется теми же разработками, что и РНИМУ, а «Вектор» направит средства на исследования в сфере биотехнологий (как и Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН).

Когда будут определены получатели грантов, пока не известно.

В апреле 2024 года Правительство РФ продлило до 2030 года федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований, при помощи которой формируется сеть установок класса «мегасайенс». На реализацию программы планируют выделить порядка 450 млрд рублей. Финансирование также направят на поддержку исследовательских проектов по научным направлениям и подготовку кадров для науки.

В ноябре того же года президент Владимир Путин поручил Правительству России и властям Приморского края обеспечить создание на острове Русский инновационного научно-технологического центра и источника синхротронного излучения – с использованием механизма дальневосточной концессии. Направить бюджетные ассигнования на эти цели, согласно поручению, нужно в 2025 году.