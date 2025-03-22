Генпрокуратура в 2024 году выявила более 12 тысяч нарушений в сфере закупок лекарств

По словам Краснова, прокурорами «пресекались факты торговли ограниченными в обороте препаратами, продажи через сеть нелегальных аптек контрафактных лекарств, в том числе для лечения заболеваний нервной системы». Для своевременного решения вопроса, считает Краснов, его подчиненным необходимо эффективнее использовать средства надзора и координации.

Отчет за 2024 год о госконтроле в сфере обращения лекарств в марте 2025 года опубликовал и Росздравнадзор. Всего за этот период регулятор провел 38 154 тематических профилактических мероприятия, по большей части из них (14 541) операторам объявлены предостережения. Также ведомство отчиталось о почти 3 тысячах реализованных надзорных мероприятиях, из которых 2 862 были внеплановыми. В ходе проверок Росздравнадзор выявил 1 990 нарушений обязательных требований, а также сообщил о 972 возбужденных административных делах по их итогам.

В отчете Генпрокуратуры за 2024 год также упоминается надзор за мероприятиями, связанными с совершенствованием экстренной помощи, борьбой с диабетом, онкологическими заболеваниями, развитием цифровой медицины. Проверяло ведомство и кадровое обеспечение системы здравоохранения. В результате приняты меры для повышения эффективности социальной поддержки врачей и среднего медперсонала, оплаты их труда, решения жилищных и бытовых проблем, особенно в сельской местности, говорится в докладе.

Кроме того, прокуратура контролировала обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) – мерами реагирования устранены нарушения в процессе госзакупок ТСР и компенсации стоимости при самостоятельном приобретении получателями. Это позволило обеспечить ТСР свыше 130 тысяч инвалидов. По словам Краснова, в этой сфере необходимо жестко пресекать злоупотребления поставщиков, связанные с предоставлением некачественных изделий, недостаточным их количеством, а также игнорирование заказчиками национального режима закупок.