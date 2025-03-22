В Сеченовском университете открыли профиль подготовки «Регенеративные технологии»

Профиль войдет в контур специалитета «Биоинженерия и биоинформатика» и будет состоять из трех направлений. Первое включит в себя тканевую инженерию, второе – белковую, третье – генную. Студенты будут учиться создавать искусственные органы, скаффолды (полимерные каркасы для выращивания тканеинженерных конструктов), биомедицинские клеточные продукты, высокотехнологичные лекарственные препараты, новые методы генной терапии орфанных заболеваний и другие продукты.

Кроме того, обучающиеся будут принимать участие в написании заявок на патенты и стажироваться на предприятиях и в научно-исследовательских организациях. Большая часть профиля будет осваиваться на практике. На проектные стажировки приходится не меньше 30% программы.

По словам директора департамента трансформации образования Сеченовского университета Дмитрия Морозова, уникальность программы заключается в том, что «она охватит все этапы жизненного цикла продукта или технологии».

В начале марта 2025 года стало известно, что Сеченовский университет разрабатывает новую программу магистратуры – «Архитектор медицинских изделий», предназначенную для обучения сотрудников предприятий по разработке медоборудования и выпускников бакалавриата и специалитета технического профиля. Срок обучения составит 2 года. Первых студентов вуз планирует принять в предстоящем учебном году, занятия начнутся 1 сентября 2025 года.

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