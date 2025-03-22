Западные фармкомпании провели масштабные сокращения персонала

За последнее время фармкомпании Moderna, Biogen и J&J существенно сократили численность персонала. В прошлом году общее число потерявших работу превысило 15 тыс. человек.

Moderna, Biogen и Johnson & Johnson (J&J) сократили персонал на фоне финансовых трудностей и нестабильности рынка. Об этом пишет издание Forbes.

Moderna уволила 10% кадрового состава цифровых подразделений. За несколько месяцев до этого разработчик одной из первых мРНК-вакцин от COVID-19 уменьшил финансирование исследований на 20%.

Аналогичные меры предприняла Biogen в отделе клинических испытаний, однако не уточнила, со сколькими специалистами расторгла трудовые отношения. В октябре 2023 года компания, специализирующаяся на нейродегенеративных заболеваниях, сократила более 1000 человек.

Кроме того, рабочего места лишился 231 сотрудник штаб-квартиры J&J в Нью-Брансуике (штат Нью-Джерси). Фармгигант назвал это «изменениями в организационной структуре, продиктованными потребностями бизнеса».

Кроме того, на этой неделе об увольнении 427 сотрудников в ближайшие полгода сообщила швейцарская Novartis. Компания объяснила этот шаг скорым истечением патентных прав на препарат Entresto (валсартан + сакубитрил), одобренный в США десять лет назад для лечения сердечной недостаточности.

Эксперты отмечают, что увольнения в отрасли, с одной стороны, отражают естественные бизнес-процессы — лекарства теряют патенты и не проходят клинические испытания, что приводит к потере финансов. С другой — это реакция производителей на растущее давление со стороны государства. Закон о снижении инфляции в США ввел новые правила ценообразования, снизив цены на дорогостоящие медикаменты, а вместе с ними прибыль компаний.

Портал Fierce Biotech подсчитал, что за прошлый год рынок пережил 192 волны сокращений, что на 3% больше, чем годом ранее (187), и на 63% превышает показатель 2022 года (119). По меньшей мере 15 134 человека потеряли работу в 86 фармкомпаниях. Тем не менее эта цифра учитывает только тех, кто указал точное число уволенных. Остальные ограничились процентными данными или вовсе не предоставили информацию.

За прошлый год J&J сократила штат больше всех в индустрии — на 2300 человек, большинство из которых — около 2000 — пришлось на китайское подразделение, где увольнения коснулись в основном производства хирургических инструментов. Основной причиной стала растущая конкуренция в КНР.

В апреле Bristol Myers Squibb анонсировала необходимость уменьшения затрат на 1,5 млрд долл. В этих целях фармгигант планировал попрощаться с 2300 работников, но в итоге уволил только 1330.

Примерно столько же людей потеряли работу в Bayer — 1500. Покинули немецкую компанию преимущественно менеджеры в фармацевтическом, сельскохозяйственном и потребительском подразделениях. Ее генеральный директор Билл Андерсон заявил, что увольнения помогут сэкономить до 500 млн евро (540 млн долл.) в 2024 году и 2 млрд евро (2,2 млрд долл.) в 2026 году.

Кадровые перестановки произошли и в Takeda Pharmaceuticals, которая уволила за год в общей сложности почти 1500 сотрудников в США и Австрии. Незадолго до этого японский производитель отчитался о падении прибыли на 57%, связанном со снижением продаж Vyvanse (lisdexamfetamine) — средством от СДВГ, лишившимся патента в 2023 году.

Урезать издержки на 3,5 млрд долл. ранее намеревалась Pfizer, чтобы компенсировать снижение спроса на продукцию, связанную с COVID-19. По оценкам BioSpace, в ушедшем году количество уволенных могло достигнуть 1500 человек.

Фото: master1305 / freepik

Владимир Заболотских

pharmvestnik