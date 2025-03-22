FDA одобрило использование «Тремфеи» для лечения болезни Крона

Американский регулятор разрешил использовать «Тремфею» при болезни Крона. Препарат J&J получил четвертое одобренное показание.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение препарата «Тремфея» (гуселкумаб) для лечения взрослых пациентов с умеренной и тяжелой формой болезни Крона. Об этом сообщила компания Johnson & Johnson в пресс-релизе.

Это четвертое показание лекарства, зарегистрированное регулятором. Первым было лечение бляшечного псориаза в 2017 году, за ним — активного псориатического артрита двумя годами позднее и язвенного колита в прошлом году.

В ходе III фазы клинических испытаний через 12 недель наблюдения эндоскопический ответ — улучшение состояния слизистой оболочки кишечника на основе результатов колоноскопии — наблюдался у 34% участников после введения 400 мг «Тремфеи» подкожно. Тогда как в группе плацебо этот показатель составил 15%.