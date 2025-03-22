Совет ЕЭК утвердил Концепцию развития общего рынка лекарственных средств

Совет ЕЭК одобрил Концепцию развития общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС. Документ направлен на создание единого, безопасного и эффективного рынка лекарств, гармонизированного с международными стандартами. Основные задачи включают совершенствование регистрационных процедур, развитие инфраструктуры и сотрудничество с международными организациями.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение № 19 от 21.02.2025 о проекте распоряжения Евразийского межправительственного совета «О Концепции развития общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза».

Концепция разработана в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Формирование общего рынка лекарственных средств осуществляется в соответствии с Договором о ЕАЭС, Соглашением о единых принципах и правилах обращения препаратов и национальным законодательством государств-членов.

В документе представлен краткий обзор современного состояния общего рынка лекарственных средств: он начал функционировать с 2019 года, когда началась регистрация препаратов по правилам ЕАЭС. С 2021 года в ЕАЭС возможна регистрация новых препаратов только по правилам Союза.

По состоянию на 2024 год зарегистрировано 4 468 лекарств, подано 13,7 тыс. заявлений на регистрацию. Основная доля регистраций приходится на Россию (87,3% в 2021 году и 87,1% в 2023 году), что авторы документа связывают с наибольшей емкостью фармацевтического рынка в РФ.

До 2026 года сохраняют действие регудостоверения, выданные по национальным правилам, но для дальнейшего обращения на рынке ЕАЭС они должны быть приведены в соответствие с актами Союза. Число препаратов, получивших регудостоверение или заявленных для регистрации на общий рынок нескольких государств, незначительно — 276 наименований на 1 января 2024 года.

«Такая ситуация потенциально может привести к преобладанию лекарственных препаратов в обращении только в государствах — членах

ЕАЭС с большой емкостью фармацевтического рынка (Российская Федерация). В итоге может возникнуть риск определенного дисбаланса на рынке лекарственных средств в части обеспечения доступности лекарственных средств в любом из государств — членов ЕАЭС», — указано в документе.

Одним из основных направлений развития общего рынка лекарственных средств является совершенствование регистрационных процедур:

разработка документов, детализирующих требования к фармацевтической разработке и применению надлежащих практик (GLP, GCP, GMP, GDP, GVP);

обеспечение преемственности экспертных оценок между государствами-членами;

разработка гармонизированных фармакопейных статей для включения в Фармакопею Союза.

Также в направления развития общего рынка лекарств ЕАЭС входит:

повышение эффективности информационных систем;

развитие инфраструктуры и компетенций;

сотрудничество в сфере производства фармацевтической продукции;

развитие регулирования на основе международного опыта.

Ранее директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Талгат Момышев напомнил, что 31 декабря заканчивается переходный период для подачи заявлений по переходу к общему рынку лекарств ЕАЭС. На международном Евразийском фармацевтическом форуме в Алматы он также поделился предварительными итогами работы рынка и планами на 2025 год.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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