Суд аннулировал лицензию работавшего с этанолом дистрибьютора «Фармлек»

Арбитражный суд Московской области аннулировал лицензию на фармдеятельность дистрибьютора «Фармлек». Такое решение принято по требованию Росздравнадзора в связи с грубым нарушением лицензионных правил. Решение не вступило в законную силу.

Росздравнадзор добился аннулирования лицензии на фармдеятельность оптовой фирмы «Фармлек». Она не выполнила предписание, выданное ей в прошлом году, и ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовано в системе «Мой арбитр».

Весной прошлого года Росздравнадзор обнаружил в системе МДЛП, что в помещениях оптового склада «Фармлек» в селе Барановское Московской области должны были храниться более 432 тыс. упаковок лекарственного препарата для медицинского применения «Этанол» с концентрацией 95%. Однако во время проверки в апреле выяснилось, что по адресу, указанному в лицензии, деятельность не ведется. Организации выдали предписание об устранении нарушений, но оно не было исполнено, показал инспекционный визит сотрудников федеральной службы в декабре 2024 года. После этого регулятор обратился с иском об аннулировании фармлицензии.

Иск был удовлетворен. Суд принял во внимание, что «Фармлек» уже привлекали к административной ответственности за невнесение данных в систему МДЛП и за грубое нарушение лицензионных правил.

В ходе проверок Росздравнадзора, проведенных с декабря 2024 по февраль 2025 года, было обнаружено 100 млн литров не выведенного из системы МДЛП этанола у 219 оптовых продавцов лекарств.

Ранее Арбитражный суд Тверской области удовлетворил иск территориального органа Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований оптовой фирмы из Ржева «Система Трейд». Фирму оштрафовали на 4 тыс. руб. В ходе внеплановой выездной проверки, проведенной на основании поручения заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, выяснилось, что регистрация операций, связанных с обращением лекарственных препаратов для медицинского применения с международным непатентованным наименованием «Этанол», подлежащих предметно-количественному учету, осуществляется не в полном объеме. Проверяющие вскрыли несколько фактов отгрузки этанола (канистры 10 л полимерные в количестве свыше 1156 штук за одну поставку) в адрес ООО «Альянсфарма» и ООО «Форвард». Эти данные содержались в товарно-транспортных накладных, но не были отражены в журнале отгрузок, а в системе МДЛП отсутствовали отметки о выводе препарата из гражданского оборота.

В Росздравнадзоре считают, что следует изменить порядок выдачи лицензий и предусмотреть отдельное лицензирование деятельности по оптовой продаже этанола, сообщал «ФВ». Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев предложил выдавать лицензию на торговлю этанолом только тем организациям, которые уже имеют определенный стаж в продаже лекарств. Это должно помочь ограничить деятельность недобросовестных поставщиков.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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