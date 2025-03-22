Сursor: объем госзакупок лекарств достиг 1,5 млрд рублей с начала года

По итогам первых 2 месяцев 2025 года объем государственных закупок лекарств составил 1,5 млрд рублей, включая закупки без объявления торгов (контракты с единственным поставщиком). Показатель сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экономия бюджетных средств составила в среднем 5%. Это следует из данных IT-компании Сursor, занимающейся сбором и анализом тендерных закупок лекарств и ИМН, проводимых государственными заказчиками в России.

Всего, согласно данным компании, в январе-феврале 2025 года было объявлено 78 тысяч тендеров на сумму 174 981 млн рублей. Это на 2% меньше в денежном выражении и больше на 3% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

За первые 2 месяца 2025 года провели 80 тысяч торгов на общую сумму 200 308 млн рублей (с учетом торгов, объявленных в конце 2024 года, но разыгранных в 2025 году). При этом из них состоялось только 47 тысяч торгов на сумму 150 256 млн рублей. Еще 31 тысяча не состоялась (49 418 млн рублей), это 33% от заявленного объема. Для сравнения: за тот же период 2024 года провели 78 тысяч торгов на сумму 224 467 млн рублей, из которых 50 тысяч состоялись (180 789 млн рублей). 25 тысяч торгов (43 247 млн рублей) не прошли, это 24% от объявленных торгов.

Специалисты отметили, что на 72% в денежном выражении вырос объем закупок у единственного поставщика, осуществляемых без объявления тендерных процедур. Количество таких закупок в анализируемые периоды увеличилось на 19%. Что касается федеральных закупок по госпрограммам: за январь-февраль 2025 года объявлено 196 торгов на сумму 33 294 млн рублей. Это на 39% меньше прошлогодних показателей за аналогичный период в стоимостном выражении. Не состоялось 13% торгов, что на 2% больше, чем в 2024 году.

Лидерами среди производителей лекарств (держателей регудостоверений) за январь-февраль 2025-го стали AstraZeneca, Roche и Novartis. Наибольший процент прироста продемонстрировали AbbVie (+58%), ООО «Эльпида» (+35%) и Sanofi (29%). Компании «Фармстандарт», «Р-Фарм» и «Ирвин» стали основными поставщиками лекарств в сегменте госзакупок лекарств. Суммарно доля поставок этих компаний уже составляет почти четверть рынка.

В топ-10 регионов-заказчиков в январе-феврале 2025 года оказались Москва, Санкт-Петербург и Челябинская область. При этом наиболее значительный прирост закупок показали Брянская и Челябинская области, а также Красноярский край. Их прирост в сравнении с аналогичным периодом 2024 года составил 162, 116 и 51% соответственно.

gxpnews