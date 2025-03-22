Из ГРЛС исключили левокарнитин для лечения заболеваний почек от компании «Эвалар»

Министерство здравоохранение РФ исключило из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) регудостоверение на фармацевтическую субстанцию левокарнитин (торговое наименование «Левокарнитин») производства российской компании «Эвалар». Этот препарат применяют в мировой медицине при серьезных заболеваниях почек, требующих гемодиализа. Об этом говорится в постановлении ведомства, опубликованном на сайте ГРЛС.
Основанием, по которому Минздрав принял такое решение, стало заявление от уполномоченных юридических лиц компаний – держателей регистрационных удостоверений (РУ), а именно ЗАО «Эвалар». Документ был подписан 20 марта. В списке ГРЛС зарегистрированы аналоги этого препарата.
«Левокарнитин» используют для профилактики и лечения недостатка карнитина. Он используется для профилактики и лечения этого состояния у пациентов с заболеванием почек на диализе. Его назначают людям, организм которых не может должным образом использовать карнитин из своего рациона. Недостаток карнитина может привести к проблемам с печенью, сердцем и мышцами.
12 марта Минздрав отозвал регудостоверения на 43 лекарства и одну фармсубстанцию. При этом из ГРЛС исключили РУ 31 препарата производства Sandoz. В фармацевтической компании тогда объяснили отзыв рутинной практикой по актуализации портфеля. Многие лекарства в течение нескольких лет не поставляют в страну, а товары с действующим сроком годности закончились.