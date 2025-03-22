СМИ: в больницах возник дефицит препарата для лечения аутоиммунных заболеваний

В российских медучреждениях возник дефицит препаратов с действующим веществом инфликсимаб. Их назначают при лечении болезни Бехтерева, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. В компании-производителе – российском Biocad – сообщили, что причиной послужили проблемы с доставкой сырья. Выбор альтернативных лекарств в стране большой, однако смена терапии грозит обострением заболевания и возникновением побочных реакций, сообщили «Известия».

По информации издания, препараты с инфликсимабом недоступны в аптеках минимум 69 регионов. Приобрести их можно только в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии и Татарстане. В Biocad сослались на трудную внешнеполитическую обстановку и санкционное давление. В компании пояснили, что «пересмотрели модели обеспечения производства некоторыми видами сырья, необходимыми для выпуска препарата инфликсимаб, что привело к вынужденным изменениям в части производственных процессов и смещению графика производства лекарства».

Представители компании добавили, что делают все возможное, чтобы обеспечить пациентов необходимой терапией. В частности, уведомили контролирующие органы о временной приостановке производства препарата – для обеспечения возможности своевременной его закупки у других производителей. Кроме того, российская компания сосредоточил усилия на производстве собственных оригинальных препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также биоаналогов, производимых и поставляемых преимущественно компанией.

Инфликсимаб – специфический иммуносупрессивный препарат, селективно подавляющий аутоиммунные реакции за счет специфического связывания с одним из иммунных цитокинов ФНО-α. Оригинальное лекарство – «Ремикейд» от американской MSD – показано при ревматоидном артрите, болезни Крона, язвенном колите, анкилозирующем спондилите, псориазе тяжелой степени, а также активном прогрессирующем псориатическом артрите. В России также зарегистрированы аналоги от Biocad, «Фармапарка» и корейской Celltrion.

По словам экспертов, из-за дефицита препарата в стране врачи будут вынуждены при окончании запасов заменять на другие препараты из группы генно-инженерных биологических (ГИБП). Выбор альтернативных лекарств большой, однако смена терапии допустима только по медицинским показаниям, в том числе неэффективность, непереносимость и противопоказания. Переход на другие лекарства по иным причинам грозит обострением заболевания и возникновением побочных реакций.

Согласно данным RNC Pharma, в 2024 году на рынок вывели 52 тысячи упаковок препаратов с инфликсимабом. Это на 46% меньше, чем в 2023-м (96 тысяч упаковок). Годом ранее показатель составлял порядка 70 тысяч. При этом последние поставки препарата производства MSD были в 2023 году. По данным DSM Group, через аптеки в 2024-м продали всего 190 упаковок препарата.

gxpnews