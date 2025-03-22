Что мешает Индии обойти Китай в фармпроизводстве?

Производители лекарств в Индии призвали правительство устранить нормативные барьеры и ускорить выдачу разрешений на импорт жизненно важного сырья для препаратов. Это позволит одному из мировых лидеров по производству фармпрепаратов снизить зависимость от Китая.

Индия занимает третье место в мире по объему фармпроизводства ‒ $50 млрд. Доля страны в мировом экспорте фармпродукции выросла в 2023-2024 годах до 6,4%. А еще в 2018-2019 финансовом году этот показатель составлял 5,8%. В денежном выражении экспорт за тот же период увеличился с $19,1 до $27,9 млрд.

Индия производит около 60 тысяч дженериков, то есть 20% от мирового экспорта. Восемь из 20 крупнейших компаний по производству таких препаратов базируются в Индии.

При этом индийская фармотрасль очень зависит от импорта активных фармацевтических ингредиентов, особенно антибиотиков, пишет Reuters. Частично решить проблему удалось благодаря правительственным программам по стимулированию внутреннего производства. Так, в 2022-2024 годах импорт лекарств в среднем вырос на 2,3%, в то время как экспорт увеличивался на 5,9%. По данным Forbes, в ноябре 2024 года Индия поставила 40% дженериков на рынок США и 25% всех лекарственных препаратов в Великобританию.

По данным Boston Consulting Group, сектор контрактных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных организаций (CRDMO) в Индии находится на переломном этапе и может к 2035 году вырасти в семь раз, до $22-25 млрд. А весь фармрынок Индии к 2030 году, по прогнозам, может достичь $120-130 млрд.

Контрактные производители лекарств в Индии выиграли от усилий глобальных компаний по диверсификации своей цепочки поставок после пандемии и законопроекта США, запрещающего контракты с некоторыми китайскими биотехнологическими фирмами по соображениям национальной безопасности. Но политика Индии сдерживает рост.

Reuters приводит слова Викаша Аггарвалы, доктора медицинских наук, о том, что длительные сроки утверждения и нормативные требования, связанные с импортом определенных видов сырья, привели к тому, что индийским компаниям часто требовалось от 8 до 15 дней для запуска проектов, в то время как их китайские коллеги могли сделать это в течение 3 дней.

Представители отрасли настаивают на внедрении более благоприятной для бизнеса политики в пятой по величине экономике мира, которая по-прежнему сильно зависит от Китая в плане поставок сырья для производства лекарств. Нет достаточного количества таможенных складов, что затрудняет логистику, не хватает холодильных установок, при этом прохождение таможенных формальностей для определенного вида сырья длится довольно долго.

Многие участники рынка говорят и о задержках в выдаче разрешений из-за отсутствия централизованной цифровой системы по принципу «одного окна».

Индия, с ее дешевой рабочей силой и значительным кадровым резервом, уже вложила более $2,86 млрд в свою биотехнологическую промышленность, согласно отчету BCG. Но нынешняя ситуация может не дать инвестициям окупиться в полном объеме.

gxpnews