В Коми возбуждено еще одно дело о халатности из-за срыва поставок лекарств

В Коми возбуждено дело о халатности после проверки работы государственных аптек. Прокуратура выявила массовые нарушения: от несвоевременных поставок препаратов до невыдачи медикаментов со складов, что поставило под угрозу здоровье льготников. Это не первое уголовное дело из-за нарушения поставок лекарств в регионе в этом году.

Следственный комитет по Республике Коми возбудил уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) из-за несвоевременных поставок лекарств в государственные аптеки, сообщили в пресс-службе.

Региональная прокуратура проверила деятельность ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми». В ходе инспекции обнаружилось, что препараты в аптеки районных центров поставлялись несвоевременно и отсутствовал анализ потребности аптек в лекарствах. Также не было организовано должным образом взаимодействие между региона региональным Минздравом, лечебными учреждениями и аптеками. Кроме того, зафиксированы случаи невыдачи медикаментов, несмотря на их наличие на складе.

Из-за такой организации деятельности госаптек в Сыктывкаре, Ухте и Усть-Вымском районе выросло число льготных рецептов, которые находятся на отсроченном обслуживании. Часть из этих рецептов были выписаны пациентам с тяжелыми заболеваниями, чье прерывание лечения недопустимо.

Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее стало известно о завершении расследования еще одного уголовного дела о халатности, оно было возбуждено в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Коми Ваграма Даллакяна. По данным следствия, чиновник не организовал закупку лекарств для льготников, из-за чего почти 10 тыс. рецептов остались на отсроченном обслуживании. Дело направлено в суд.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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