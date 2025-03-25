В ЕАЭС запустят единую базу данных по ветеринарным препаратам

Коллегия ЕЭК утвердила создание единой базы данных ветпрепаратов, выявленных в рамках госнадзора. Система будет включать данные о качественных, недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных ветпрепаратах на территории стран ЕАЭС. Она начнет работать с 12 апреля.
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила распоряжение № 21 от 11.03.2025 о введении в действие общего процесса о формировании, ведении и использовании единой информационной базы данных ветеринарных препаратов, выявленных в рамках госконтроля на территориях государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Единая база данных, о которой идет речь, будет включать сведения о:
- качественных ветпрепаратах;
- недоброкачественных ветпрепаратах;
- фальсифицированных и (или) контрафактных ветпрепаратах, выявленных в ходе государственного контроля и надзора на территориях стран — членов ЕАЭС.
Присоединение новых участников к этому процессу осуществляется по процедуре, утвержденной решением Коллегии ЕЭК № 69 от 30.05.2023.
Документ вступит в силу с 12 апреля.
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Дина Коблова
pharmvestnik