Американская биотехнологическая компания 23andMe подала на банкротство

Утечка информации, произошедшая в 2023 году и длившаяся пять месяцев, привела к раскрытию почти 7 млн персональных данных клиентов 23andMe. Вследствие этой ситуации компания понесла серьезный репутационный ущерб, а в конце 2024 года уволила 200 сотрудников и прекратила разработку всех методов диагностики и лечения.

Энн Воджицки добивалась выкупа акций с апреля 2024-го, но правление 23andMe отказало ей. В понедельник, 24 марта 2025 года, она сообщила, что намерена сделать еще одно предложение о продаже акций компании. В последнем из них предлагалось приобрести 23andMe примерно за $11 млн (41 цент за акцию), что ниже актуальной стоимости $50 млн, а также сильно уступает пиковой цене $6 млрд в 2021 году.

В компании отметили, что 23andMe продолжит свою деятельность на протяжении всего процесса продажи.

В 2018 году 23andMe и еще четыре американские компании, занимающиеся ДНК-тестированием, приняли свод правил, по которым они обязуются получить согласие клиентов, прежде чем передавать информацию об их ДНК третьим лицам. Компании пообещали предоставить клиентам «подробную информацию о том, как собираются, используются (в том числе совместно) и сохраняются генетические данные», а также о правах доступа, исправления и удаления этих данных.

Компания 23andMe была образована в 2006 году. Ее возглавила бывшая супруга одного из основателей поискового сервиса Google Сергея Брина Энн Войжицки. Google на начальном этапе выделил на развитие проекта $3,9 млн. За годы своей деятельности стартап продал более 800 тысяч генетических тестов и собрал базу данных генома свыше 650 тысяч человек. Особенностями тестов от 23andMe была их дешевизна и простота. Для того, чтобы сдать тест, клиенту было необходимо зарегистрироваться на сайте компании, заплатить $99, получить по почте специальный набор с пробиркой, поместить в нее образец слюны и отослать генетический материал обратно.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США запретило ДНК-тесты от 23andMe в конце 2013 года. Свое решение в FDA обосновали тем, что компания не провела необходимые исследования, подтверждающие их точность. Кроме того, по мнению представителей FDA, клиенты компании могут неверно интерпретировать полученные результаты.

Некоторое время спустя Энн Войжицки решила выйти с генетическими тестами на рынок Западной Европы, установив их стоимость выше, чем в Соединенных Штатах. Кроме того, оператор предоставил свою базу данных человеческого генома нескольким фармацевтическим компаниям, включая Pfizer, а также заявил, что будет самостоятельно разрабатывать лекарства.