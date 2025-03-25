В Нижегородской области за 1,6 млрд рублей организуют производство шприцев

Производство предлагается расположить на участке площадью 3,7 га около деревни Зелецино. Реализацию проекта оценивают в 2,5 года, срок окупаемости составит 6 лет. На заводе по производству одноразовых медицинских шприцев предложено разместить ряд объектов, среди них – линия печати мощностью 5 кВт и производительностью около 200 штук в минуту, линия сборки мощностью 2,5 кВт и производительностью 120 штук в минуту, а также упаковочное отделение мощностью 10,5 кВт со скоростью упаковки до 260 штук в минуту.

Планируется, что после ввода производства в эксплуатацию там смогут работать 480 человек. Куратором проекта является Корпорация развития Нижегородской области.

Минпромторг РФ, правительство Нижегородской области и компания «Снабполимер Медицина НН» в феврале 2019 года подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) на строительство завода саморазрушающихся шприцев на участке площадью 111 тысяч кв. м в городе Бор Нижегородской области. Объем инвестиций в проект оценили в 3 млрд рублей, мощность предприятия – в 700 тысяч медизделий в год.

Производство планировали запустить в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 строительство завода отложили. Об этом гендиректор «Снабполимер Медицина» Владислав Зезюлин рассказывал в интервью Vademecum. В результате производство так и не запустили.

В июне 2022 года стало известно, что компания рассматривает возможность сменить формат организации производства саморазрушающихся шприцев. Решение о расторжении контракта на строительство завода в Нижегородской области было принято на заседании Федеральной межведомственной комиссии по СПИК по инициативе самой компании.