В России завершили КИ первого генетического теста для пациенток с раком груди

В России завершили клинические испытания (КИ) первого российского генетического теста нового поколения для пациенток с раком молочной железы (РМЖ). Новая тест-система получила название «Таргет РМЖ» – она позволяет не только определять мутации в генах, которые провоцируют развитие рака молочной железы, но и чувствительность к таргетным препаратам для назначения персонализированной терапии. Если раньше для этого требовался целый комплекс сложных анализов, то сейчас необходимые исследования можно будет провести с помощью одного теста, пишут «Известия».

Как отмечают разработчики, с помощью одного теста, в частности, врач получит ответы на вопросы о дальнейшей тактике лечения, сможет предсказывать потенциальную устойчивость опухоли и отказаться от схем, которые будут недостаточно эффективными. Раньше исследования на генетические мутации у пациентов проводили только по анализу крови. Пациентам приходилось пройти целый комплекс исследований. Новая тест-система позволяет определять мутации в образце опухоли, не только наследственные, но и приобретенные. Кроме того, с ее помощью можно оценивать чувствительность опухоли к таргетным препаратам у пациенток с раком молочной железы, а также отслеживать эффективность лечения.

«КИ подтвердили способность теста правильно детектировать генетические мутации для секвенирования у пациенток с РМЖ. Тест-система показала высокую чувствительность и специфичность. В качестве научной методики данное тестирование уже сегодня применяется в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета», – заявила руководитель лаборатории прикладных геномных технологий, директор университетского Института персонализированной онкологии Марина Секачева, добавив, что после получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора генетический тест начнут тиражировать в российские клиники.

Клинические испытания запустили в 2024 году в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. А. Герцена. Разработку создавали в индустриальной лаборатории прикладных геномных технологий Сеченовского университета совместно с коммерческим партнером.

На базе Московского физико-технического института (МФТИ) стартовал проект по разработке нового противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы. Он рассчитан на 3 года. Ожидается, что лекарство будут выпускать в форме таблетки.

gxpnews