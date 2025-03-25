Novo Nordisk заплатит 2 млрд долларов за новый препарат от ожирения

Novo Nordisk приобрела права на UBT251 у китайской United Laboratories за 2 млрд долл. Экспериментальный препарат, воздействующий сразу на три типа рецепторов, за 12 недель помог пациентам избавиться от 15% веса в ходе первых клинических исследований.

Novo Nordisk заключила соглашение с китайской United Laboratories International на 2 млрд долл., купив права на экспериментальный препарат для снижения веса UBT251. Об этом говорится в пресс-релизе датской фармацевтической компании.

Сделка предусматривает выплату 200 млн долл. авансом и до 1,8 млрд долл. по мере выполнения условий, связанных с исследованиями и выходом лекарства в продажи. Фармгигант сможет продвигать разработку United Laboratories International во всех странах, кроме материкового Китая, Макао, Гонконга и Тайваня.

UBT251 прошел Ib фазу клинических испытаний с участием 36 пациентов, страдающих ожирением. Максимальная дозировка препарата обеспечила снижение веса на 15,1% от исходного значения за 12 недель. В Китае уже началась II фаза. Терапевтические свойства экспериментального лекарства также изучают при диабете 2-го типа, жировой болезни печени и хронической болезни почек.

Особенность этого средства для похудения заключается в воздействии сразу на три типа рецепторов:

глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — снижает уровень сахара в крови за счет стимуляции выработки инсулина, замедляет опорожнение желудка и воздействует на центры головного мозга, регулирующие чувство голода, подавляя аппетит;

глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) — улучшает чувствительность к инсулину и метаболизм глюкозы;

глюкагона — регулирует расщепление жиров и гликогена, способствуя увеличению расхода энергии.

Для сравнения: Wegovy (семаглутид) — бестселлер Novo Nordisk против ожирения — воздействует только на ГПП-1 и позволяет похудеть на 15% через 68 недель, а конкурирующий с ним Zepbound (tirzepatide) от Eli Lilly — на ГИП и ГПП-1, показав эффективность в 21% за 72 недели исследований.

Сделка состоялась после III фазы испытаний CagriSema (cagrilintide + семаглутид), итоги которой не оправдали надежды Novo Nordisk. За 68 недель участники похудели на 22,7% — результат, который не дотянул до показателя в 25%, намеченного руководством компании.

Фото: novonordisk.com

Владимир Заболотских

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