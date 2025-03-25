«Герофарм» решил получить принудительную лицензию на «Зепатир»

«Герофарм» обратилась в суд по поводу выдачи принудительной лицензии на препарат от гепатита С «Зепатир», патент на который действует до марта 2030 года. Компания подала соответствующий иск к компаниям Merck Sharp & Dohme LLC, MSD Italia S.R.L. и Роспатенту, который принят к рассмотрению Арбитражным судом Москвы.

Компания «Герофарм» подала иск о выдаче принудительной лицензии на препарат от гепатита С «Зепатир», патент на который действует до марта 2030 года. Ответчиками выступают компании Merck Sharp & Dohme LLC, MSD Italia S.R.L. и Роспатент, обратило внимание издание Forbes Healthcare. Заявление принято к рассмотрению Арбитражным судом Москвы, следует из информации в системе «Мой арбитр».

Собеседование со сторонами спора «о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на использование на территории России изобретений по евразийским патентам № 020898 и 019327 (принудительная лицензия)» с участием американской Merck Sharp & Dohme LLC и итальянской MSD Italia Арбитражный суд Москвы назначил на 13 мая.

В середине 2023 года американская MSD уведомила о прекращении поставок «Зепатира» в Россию. Комментируя эту новость, Минпромторг сообщил, что несколько отечественных производителей уже разрабатывают аналог этого лекарства. А 29 февраля 2024 года «Герофарм» получил разрешение на проведение клинического исследования фармакокинетики и биоэквивалентности своего и оригинального препаратов.

По правилам компания должна сообщать о прекращении поставок лекарства минимум за год до фактической остановки, поэтому поставки «Зепатира» пока продолжаются.

По данным AlphaRM, в 2024 году было закуплено 40 тыс. упак. на сумму 3 млрд руб., что больше, чем в 2023-м (924,3 млн руб. за 11 300 упак.) и 2022-м (1,1 млрд за 12 900 упак.). А с начала этого года «Зепатира» приобрели на сумму в 1,4 млн руб. (18 упак.). Предельная зарегистрированная цена 74096 руб.

В конце прошлого года «Герофарм» подал аналогичные иски к американским фармкомпаниям PTC Therapeutics и Eli Lilly о выдаче принудительных лицензий на препараты: «Трансларна» (МНН аталурен) и «Мунджаро» (МНН тирзепатид), писал «ФВ». Первый еще не рассмотрен, второй — отозван истцом. В «Герофарм» судебные споры не комментируют.

В России зарегистрировано порядка 700 тыс. пациентов с хроническим гепатитом С, ранее сообщал «ФВ». Бесплатно противовирусные препараты прямого действия могут получить отдельные категории граждан: льготники, пациенты с сочетанными ВИЧ и гепатитом, пациенты, подходящие по определенным критериям для лечения в условиях стационара за счет ОМС, жители отдельных регионов, где лекарства закупаются за счет бюджета субъекта. В середине марта в рамках мероприятий по борьбе с гепатитом С (погружены в госпрограмму развития здравоохранения) правительство направило регионам 4,5 млрд руб. на лекарства от гепатита C, такую же сумму они получат в следующие два года. Всего в течение трех лет, с учетом вложений самих субъектов, на эти цели запланировано потратить 18 млрд руб.

Фото: 123rf.com

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