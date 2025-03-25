FDA одобрило препарат компании Alnylam для лечения кардиомиопатии

FDA одобрило препарат Amvuttra для лечения транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии. Лекарство, вводимое всего четыре раза в год, показало снижение смертности на 28% по сравнению с плацебо, но его высокая стоимость в 450 тыс. долл. за годовой курс может ограничить доступность.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Amvuttra (vutrisiran) для лечения транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии (ATTR-CM). Об этом говорится в пресс-релизе компании-разработчика Alnylam.

Это второе зарегистрированное показание лекарства. В 2022 году американский регулятор разрешил применять его при транстиретиновой семейной амилоидной полинейропатии.