Список медизделий для оказания паллиативной помощи пациентам изменится

Ведомство решило дополнить перечень такими медизделиями, как профессиональный диагностический спирометр, многоразовый мешок для дыхательного контура, многопараметрический датчик дыхательного контура, одноразовые и многоразовые соединители для дыхательного контура, одноразовый тепло/влагообменник, мобильный/портативный концентратор кислорода, настольный небулайзер без подогрева, нереверсивный одноразовый клапан, многоразовый контур дыхательного аппарата искусственной вентиляции легких и другими пунктами. Также в обновленном списке есть оборудование для подведения анестезиологических и респираторных газов.

Из перечня убрали многоразовую трубку дыхательную для патрубка вдоха/выдоха, одноразовую канюлю внутреннюю трахеостомической трубки и другие медизделия. Всего Минздрав решил убрать 91 медизделие.

В пояснительной записке отмечается, что проект приказа разработан с целью актуализации перечня – его приведения в соответствие с номенклатурой медизделий.

В предыдущий раз Минздрав предлагал изменить тематический перечень в феврале 2024 года. Тогда отмечалось, что реестр может пополниться 28 новыми позициями, среди которых – высокочастотный аппарат ИВЛ с электроприводом, кровать с гидравлическим приводом, параподиум-вертикализатор, система для кислородной терапии и другие изделия. Проект пока не приняли.

Спустя год Минздрав выпустил новый проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи. В нем есть несколько важных изменений, которые могут облегчить жизнь пациентам с неизлечимыми болезнями, но из приказа исчез пункт, благодаря которому больные боковым амиотрофическим склерозом получали кислородотерапию и респираторную поддержку. Приказ пока не утвержден.