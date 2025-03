«Петровакс Фарм» и Центр Гамалеи договорились о производстве препарата от рака носоглотки и пищевода Список медизделий для оказания паллиативной помощи пациентам изменится » MSD заплатит до $2 млрд за китайский препарат для лечения сердца Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира MSD заплатит до $2 млрд за права на экспериментальный препарат HRS-5346 китайской Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. для лечения сердца. Сделку планируется завершить во II квартале 2025 года после получения необходимых разрешений. Это станет второй недавней попыткой американского фармпроизводителя выйти на китайский рынок с новым лекарством, пишет Bloomberg. В рамках соглашения MSD выплатит $200 млн авансом за разработку и коммерциализацию препарата Hengrui Pharma, который сейчас находится на средней стадии испытаний на людях. Еще $1,77 млрд компания выплатит при достижении определенных показателей. Hengrui Pharmaceuticals Co. также будет получать роялти от чистых продаж HRS-5346 и сохранит за собой право собственности на препарат для китайского рынка. Сделка последовала за соглашением MSD на сумму $2 млрд о лицензировании потенциального метода лечения ожирения у Hansoh Pharmaceutical Group Co., о котором было объявлено в декабре 2024 года. gxpnews