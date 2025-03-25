«Петровакс Фарм» и Центр Гамалеи договорились о производстве препарата от рака носоглотки и пищевода

Состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и компанией «Петровакс Фарм». В его рамках в 2025 году планируется локализовать производство в России по полному циклу оригинального препарата против рака носоглотки и пищевода «Арейма» с действующим веществом камрелизумаб, сообщили журналистам GxP News в пресс-службе биофармацевтической компании.

В начале марта на встрече с журналистами президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов рассказал, что компания потратила около 1,5 млрд рублей на проект по трансферу технологий противоопухолевого препарата камрелизумаб, в том числе за лицензию владельцу молекулы – китайской компании Jiangsu Hengrui. Препарат, как и пембролизумаб или ниволумаб, относится к ингибиторам белка PD-1, предназначен для терапии назофарингеальной карциномы и рака пищевода, рекомендован советами экспертов с участием ведущих российских онкологов к включению в клинические рекомендации. Дальнейшие клинисследования могут расширить области его применения. В этом году «Петровакс» планирует подать заявку на включение камрелизумаба в перечень ЖНВЛП.

Цыферов рассчитывает, что потребление иммуноонкологических препаратов будет расти, в том числе благодаря снижению цен. По его словам, стоимость препарата будет ниже по сравнению с теми же аналогами пембролизумаба. Кроме того, компания решила сделать ставку на работу с врачами – информировать их, приглашать на производство, проводить программы раннего доступа.

Центр им. Гамалеи и «Петровакс Фарм» подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Их партнерство будет направлено на разработку и производство инновационных лекарственных препаратов для борьбы с онкологическими, орфанными и инфекционными заболеваниями. Отдельное внимание уделено развитию проектов по трансферу технологий производства субстанций, рассказали в компании.

В 2024 году компания «Петровакс» в партнерстве с Центром им. Гамалеи уже запустила производство субстанции агалсидаза бета для лекарства от болезни Фабри. Препарат «Фабагал» уже получают российские пациенты. Это первый в России успешный опыт трансфера производства субстанции от клеточной линии орфанного препарата.

В компании ранее сообщали, что создание и трансфер технологии производства в России инновационных лекарств, начиная с субстанции, – одна из наиболее значимых задач стратегии развития здравоохранения, которая способствует обеспечению лекарственного суверенитета страны.

Партнерство НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и фармкомпании будет способствовать развитию российской науки, а также повышению доступности новых инновационных решений, производимых локально со стадии субстанции, для российских пациентов.

«Инновационные биофармацевтические решения способны кардинально изменить жизнь человечества. Сегодня мы стремимся сделать доступными для российских пациентов передовые технологии, которые значительно увеличивают продолжительность и качество жизни при широком спектре заболеваний, включая онкологические и орфанные. Наше сотрудничество с научным и медицинским сообществом призвано ускорить разработку и внедрение прорывных методов лечения в клиническую практику», – заявил Цыферов.

gxpnews