Biocad приступил к КИ нового препарата для лечения бронхиальной астмы

Петербургская биотехнологическая компания Biocad приступила к клиническим исследованиям (КИ) нового препарата BCD-272 для лечения бронхиальной астмы, сообщила пресс-служба производителя. Ожидается, что разработка будет эффективна при тяжелом течении бронхиальной астмы. В перспективе компания планирует вывести BCD-272 на рынки стран Азии.

Препарат BCD-272 представляет собой моноклональное антитело. Его уже изучили в рамках доклинических исследований, где он показал способность снижать воспаление дыхательных путей у мышей. В исследовании первой фазы могут принять участие здоровые мужчины 18-45 лет. Цель – оценить безопасность, фармакокинетику и иммуногенность препарата при его однократном подкожном введении.

«Важнейшим приоритетом Biocad остается повышение доступности инновационной терапии для пациентов. В будущем мы рассматриваем перспективы вывода нового препарата на рынки стран Азии. Именно поэтому участие в клинических исследованиях смогут принять представители как европейской, так и азиатской популяции», – подчеркнула вице-президент по клинической разработке и исследованиям Biocad Юлия Линькова.

Ранее в Biocad сообщили о запуске КИ нового препарата BCD-256 для терапии системной красной волчанки. Инвестиции в его разработку и исследования в компании оценили в 1,5 млрд рублей. Работа над созданием лекарства длилась более 4 лет.

В 2024 году компания провела 54 КИ с участием более 5400 пациентов. До конца текущего года планируется увеличить этот показатель на 48%. Кроме того, в 2025-м Biocad планирует открыть исследовательские центры для проведения клинических испытаний в Турции, Вьетнаме, Таиланде и Бразилии.

gxpnews