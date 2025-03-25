Продажи ветпрепаратов от блох взлетели на 27% из-за аномальной зимы

Продажи средств защиты домашних питомцев от блох и клещей во всех каналах в январе 2025 года в России в натуральном выражении выросли на 27% год к году, до 1,5 млн упаковок таблеток, флаконов, ампул и других лекарств для животных. В денежном выражении этот показатель увеличился на 73%, до 715,3 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты RNC Pharma.

При этом, по данным аналитического сервиса «Контур.Маркет», только на приобретение такой продукции на Wildberries и Ozon в январе потребители потратили 25,9 млн рублей, а за 3 первых месяца 2025 года – 111,5 млн рублей. Половина из этой суммы пришлась на первые две декады марта.

Представитель Wildberries в беседе с изданием отметил, что в первой половине марта продажи средств защиты для домашних животных в натуральном выражении выросли на 82% год к году. Серьезный скачок спроса на ветпрепараты от клещей и блох отметили и в офлайн-рознице. Например, в магазинах «Зоозавр» с февраля по середину марта 2025 года продажи таких средств увеличились в полтора раза. Только в марте текущего года года они оказались на 124% выше, чем за аналогичный месяц 2024 года.

При этом эксперты, опрошенные изданием, отметили, что высокий сезон продаж ветеринарных препаратов против клещей и блох начался еще в январе, что не характерно для этого времени года в России. По их словам, причиной тому стала аномально теплая зима. Кроме того, увеличилось число домашних питомцев. За 2020-2023 годы кошек в России стало больше на 25%, до 49,2 млн, собак – на 7%, до 25,5 млн.

Высокий спрос на препараты от блох и клещей привел к росту средних цен в январе 2025 года: на 37% год к году, до 474 рублей за одну минимальную единицу. За первый месяц этого года 25% всех продаж подобных средств в денежном выражении пришлось на «Симпарику» от американской Zoetis. Средняя стоимость препарата составила 1170 рублей за дозу. Следом расположились «Бравекто» от французской Intervet Production SA и «Инспектор» от российской «Экопром». На первую пришлось 19% от всех продаж, на вторую – 13%.

Вместе с тем эксперты зафиксировали и всплеск мошеннических схем с продажей наиболее популярных зарубежных препаратов, в том числе «Симпарики» и «Бравекто». Они начали распространяться еще в 2022 году, когда большая часть зарубежных препаратов ушла с российского рынка. Мошенники предлагают доставку необходимых препаратов из-за границы в телеграме, а после внесенной предоплаты не выходят на связь.

Ранее в RNС Pharma сообщили, что объем розничного рынка ветеринарных препаратов в России достиг 41,7 млрд рублей в 2024 году, что на 15,8% выше показателя прошлого года. За год было реализовано 249,3 млн упаковок таблеток, флаконов, ампул и других лекарств для животных, подсчитали в RNС Pharma. Лидером продаж стала американская Zoetis, чуть опередившая российскую «Экопром».