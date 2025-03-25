Eli Lilly опередила Novo Nordisk по выпуску препарата для снижения веса в Индии

Американская фармкомпания Eli Lilly вышла на индийский рынок со своим препаратом для лечения диабета и ожирения Mounjaro, обогнав своего датского конкурента Novo Nordisk. Производитель лекарств получил доступ к рынку самой густонаселенной страны мира (1,4 млрд человек), в которой активно растет число пациентов с диабетом и избыточным весом, пишет Reuters.

По информации агентства, пациенту в Индии препарат будет обходиться примерно в $200 в месяц при приеме еженедельной дозы 5 мг. Для сравнения: в США его стоимость достигает $1086 в месяц (без страховки). Стоимость дозы в 2,5 мг (минимальная) обойдется в $40,54 (3500 рупий). Кроме того, Eli Lilly предлагает флаконы Zepbound по 7,5, 10 и 15 мг (максимальная доза).

В Eli Lilly подчеркнули, что цены в разных регионах невозможно сравнивать, учитывая значительные различия в системах здравоохранения, экономике и политике возмещения расходов в каждой стране. По словам аналитиков компании, при максимальной дозе пациенту придется тратить около 700 000 рупий (около $8100) ежегодно. Это значительно ограничивает доступность для большинства жителей страны.

Эксперты отмечают, что преимущество первопроходца поможет Lilly, но их цены слишком высоки для Индии. Годовые затраты пациента могут превышать среднюю зарплату. Таким образом, успех Mounjaro в Индии будет зависеть от адаптации ценовой политики и партнерств со страховыми компаниями. Кроме того, в Индии в 2026 году истекает патент на семаглутид (основа Wegovy), что может вызывать ряд затруднений.

Eli Lilly также предстоит конкурировать с Novo Nordisk: на рынке уже присутствует Ozempic. Датская компания планирует вывести и Wegovy, который уже одобрен в Индии. Дата запуска еще не объявлена, но производитель добивается ускорения выхода до 2025 года. Среди возможных рисков для Eli Lilly, по данным агентства, – высокая конкуренция и с местными компаниями: аналоги Mounjaro готовят, в частности, Sun Pharma, Cipla, Dr. Reddy’s и Lupin.

Тем не менее индийский рынок весьма привлекателен для производителей препаратов от ожирения и диабета. По данным Международной федерации диабета, к 2045 году число диабетиков в Индии вырастет до 124 млн (с 74 млн в 2021-м). Правительственное исследование, проведенное с 2019 по 2021 год, показало, что 24% женщин и 23% мужчин 15-49 лет имеют избыточный вес.

Eli Lilly и Novo Nordisk столкнулись со стремительным ростом мирового спроса на свои инновационные препараты для снижения веса. Оба препарата имеют один и тот же основной ингредиент. Wegovy и Mounjaro относятся к классу GLP-1-агонистов: они замедляют пищеварение и снижают аппетит. В Индии такие препараты могут стать не просто «таблеткой для похудения», но инструментом борьбы с национальной эпидемией.

В феврале 2025 года стало известно, что Eli Lilly зафиксировала рост годовой выручки на 32%, до $45 млрд. Ключевым драйвером роста стал препарат Mounjaro, продажи которого увеличились на 124% и достигли $11,5 млрд. Это почти четверть общего дохода компании.

gxpnews