В России увеличат выпуск лекарств на основе инфликсимаба

Компания «Фармапарк» намерена последовательно увеличить объемы производства. В частности, в гражданский оборот в России до конца 2025 года планируется ввести более 30 тысяч упаковок лекарств на основе инфликсимаба, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России. Ранее СМИ писали о возникшем дефиците препаратов с этим действующим веществом.

«Фармапарк» планирует начать увеличивать объемы производства этого лекарства уже с II квартала 2025 года. Сейчас производитель прорабатывает такую возможность. Так, компания готовит подачу заявки в Министерство здравоохранения России на внесение изменений в регистрационное удостоверение препарата. Ожидается, что ежемесячная мощность производства в результате может быть увеличена в два раза.

На прошлой неделе газета «Известия» сообщила, что в российских медучреждениях возник дефицит препаратов с действующим веществом инфликсимаб. Их назначают при лечении болезни Бехтерева, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. В компании-производителе – российском Biocad – сообщили тогда, что причиной послужили проблемы с доставкой сырья. Эксперты в беседе с изданием отметили, что выбор альтернативных лекарств в стране большой, однако смена терапии грозит обострением заболевания и возникновением побочных реакций.

gxpnews